Gianmarco Steri ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo aver iniziato il suo trono lo scorso gennaio, il barbiere romano ha scelto di lasciare il programma insieme a Cristina Ferrara, preferendola alla ‘rivale’ Nadia Di Diodato. Proprio come tutto il suo percorso, anche la scelta finale di Gianmarco ha diviso il pubblico e scatenato non poche polemiche. Secondo alcuni spettatori, infatti, nelle ultime settimane il tronista avrebbe dato segnali più forti a Nadia, arrivando quindi ad illuderla solo per allungare il trono. Anche Nadia sembra pensarla allo stesso modo dato che, stando alle anticipazioni, avrebbe reagito con rabbia alla “non scelta”, alterandosi contro di lui.

Dopodiché, c’è chi è convinto che Gianmarco sia sempre stato attratto soprattutto da Cristina, e che abbia portato avanti la conoscenza con Nadia e Francesca solo perché non era sicuro che i suoi sentimenti per la Ferrara fossero ricambiati. Alla fine, però, ha deciso di seguire il cuore e sceglierla. In questo modo si è conclusa un’avventura iniziata lo scorso settembre per il barbiere, quando è approdato nel dating show come corteggiatore di Martina De Ioannon. A tal proposito, come avrà reagito l’ex tronista alla scelta della sua ex fiamma?

Martina ha commentato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? I dettagli

Com’è noto, Gianmarco Steri si è fatto conoscere dal pubblico di Uomini e Donne inizialmente come corteggiatore di Martina De Ioannon. La loro conoscenza aveva appassionato moltissimi spettatori, tanto che Gianmarco era diventato il favorito tra i corteggiatori dell’ex tronista. Nonostante ciò, però, Martina ha scelto di seguire il cuore, uscendo dal programma insieme a Ciro Solimeno. Grazie al successo ottenuto, Maria De Filippi ha quindi offerto il trono a Gianmarco, con migliaia di ragazze che si sono presentate in studio per corteggiarlo.

Dunque, a distanza di circa quattro mesi dalla fine del suo trono, come ha reagito Martina alla scelta del suo ex corteggiatore? Ebbene, per ora, la 26enne romana ha preferito non commentare in alcun modo, considerando anche che la puntata effettiva andrà in onda più avanti su Canale 5. Tra l’altro, proprio in questi giorni, Martina si sta godendo una vacanza da sogno ai Caraibi insieme a Ciro. Sui social, i due hanno condiviso diverse foto e video, così da rendere partecipi i fan della loro fuga d’amore. La loro storia sembra procedere a gonfie vele e, ormai, la conoscenza con Gianmarco è solo un lontano ricordo.