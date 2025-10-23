Un amico di Gianmarco Steri svela la verità sul suo riavvicinamento a Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne, le rivelazioni spiazzano.

Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha intervistato un amico di Gianmarco Steri che si è lasciato sfuggire intriganti rivelazioni su ciò che è accaduto tra lui e Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne. Ha raccontato che c’era anche lui in discoteca la sera del 25 settembre insieme all’ex tronista e altri amici. Nello stesso locale c’erano anche Martina e Ciro e non appena se n’è accorto lo ha detto all’ex tronista. Lui poco dopo gli ha mostrato i messaggi che si scambiava con la De Ioannon e le conversazioni andavano avanti da metà settembre. L’ex tronista gli aveva detto che sarebbe andata in quel locale e gli aveva chiesto di andare anche lui, quindi non era affatto un incontro casuale.

L’amico dell’ex tronista ha fatto sapere che tra i vari messaggi che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono inviati ce ne erano alcuni in cui scrivevano ‘mi manchi’, ‘quando ci vediamo?’, lei gli diceva che voleva stare da sola con lui ed è stata sempre lei a scrivere per prima. Le risposte di lui? L’amico ha fatto sapere che era molto freddo perché sapeva che era ancora fidanzata con Ciro. Le chiedeva come mai non l’avesse scelto se voleva lui e perché stava facendo il doppio gioco scrivendo a lui mentre stava ancora con Solimeno.

E’ stata Martina De Ioannon a cercare Gianmarco Steri: le rivelazioni dell’amico di lui

Matteo ha detto che fino al 25 settembre Ciro non sapeva nulla, a quanto pare ha scoperto tutto quella sera mentre erano nel locale a Roma. Infatti l’amico di Gianmarco Steri li ha visti litigare e dopo un po’ Solimeno è andato via furioso. Quando l’ex corteggiatore ha lasciato il locale c’è stato qualche momento di vicinanza tra Martina De Ioannon e Steri? L’amico di lui ha fatto sapere che sono andati nello stesso momento a prendere un drink, lì si sono abbracciati e hanno parlato un po’, ma non ci sono stati atteggiamenti intimi.

A Lorenzo Pugnaloni Matteo ha poi raccontato che quella sera nel locale c’era anche Raul Dumitras, l’ex fidanzato di Martina De Ioannon. A detta sua però il ragazzo si è subito dileguato non appena ha visto l’ex fidanzata. L’amico di Gianmarco Steri ha poi confermato che lui e Martina si stanno frequentando ed è vera la segnalazione di lei che è andata nel suo locale dove si sono anche baciati. Ha anche ribadito che è stata l’ex tronista ad iniziare, ha aspettato che si lasciasse con Cristina per contattarlo.