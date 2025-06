Incidente sorella di Barbara De Santi di Uomini e Donne, come sta adesso? “Sta lottando”

Nei giorni scorsi Barbara De Santi di Uomini e Donne è sparita dai social. La dama del Trono Over che proprio nel dating show aveva incontrato il suo attuale fidanzato Ruggiero D’Andrea e che di solito era molto attiva sul suo profilo Instagram aveva smesso di postare video e foto. I fan hanno subito ipotizzato che magari ci fosse aria di crisi con il compagno ma la realtà era ben diversa. La stessa Barbara con una IS aveva annunciato che la sorella Simona aveva avuto un bruttissimo incidente.

Come sta la sorella di Barbara De Santi di Uomini e Donne dopo l’incidente? Dopo un paio di giorni la dama del dating show ha rotto il silenzio con una nuova IS con cui ha aggiornato tutti sulle condizioni della sorella Simona che purtroppo non sono positive: “Purtroppo sono ancora gravissime, sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da voi tutti.” Le situazioni sono gravi ma stabili e l’augurio di tutti è che Simona, la sorella di Barbara si riprenda del tutto quanto prima.

Barbara De Santi nelle scorse ore ha voluto aggiornare tutti sulle condizioni di salute della sorella Simona, non ci sono buone notizie ma la speranza è ancora alta. Sempre con la IS, inoltre, l’ex dama del Trono Over ha voluto ringraziare tutti per l’affetto: “Io vorrei ringraziarvi per le vostre preghiere, non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona.” Nei giorni scorsi Barbara aveva invitato tutti a pregare per la sorella in vista di un importante intervento e per questo i fan oltre a farle sentire la propria vicinanza hanno chiesto degli aggiornamenti.