Il processo di primo grado riguardante Marco Filippin, ex tronista di Uomini e Donne, si è concluso con una pesante condanna.

Marco Paolo Filippin è stato un tronista di Uomini e donnenella stagione 2007-2008 che, dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto parlare di sé per una vicenda giudiziaria che, almeno per il momento, si è conclusa con una condanna. Marco Paolo Filippin era stato accusato di truffa contrattuale e bancarotta fraudolenta e documentale e il tribunale di Pordenone, riunito in composizione collegiale e presieduto dal giudice Eugenio Pergola, lo ha condannato in primo grado a 11 anni e 9 mesi.

Morena Farfante, fan Uomini e Donne provoca sui ritocchini: "Meglio naturale"/ La reazione di Francesco Relli

Il legale del 62enne, come riporta Il Messaggero Veneto, starebbe pensando di presentare ricorso in appello dopo la pesantissima condanna che chiude, per ora, la vicenda giudiziaria dell’ex Uomini e Donne.

Marco Paolo Filippin: il processo che ha coinvolto l’ex Uomini e Donne

Come riferisce il portale Il Messaggero Veneto, in aula era presente il pm Federico Baldo, che nella precedente udienza aveva chiesto per Filippin una pena di 8 anni e 8 mesi. Al termine del processo, però, Marco Paolo Filippi è stato condannato a 11 anni e 9 mesi perché il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di 41 truffe su 58 denunciate dagli acquirenti che dovranno essere risarcite economicamente. Per 3 dei 17 episodi non contestati è stato assolto per non avere commesso.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sposano! La proposta dopo Uomini e Donne/ Cos'ha risposto la dama

La condanna è arrivata nel corso del processo riguardante il fallimento della Fabbriche Riunite srl, società di arredamento di cui Filippin è stato amministratore unico per un breve periodo. Secondo la Procura, Filippin avrebbe promesso agli acquirenti la vendita di mobili a prezzi vantaggiosi pur sapendo che l’azienda che già versava in una situazione economica grave, non era più in grado di sostenere tali né l’approvvigionamento né la consegna dei prodotti