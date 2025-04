Anticipazioni Uomini e Donne, confessioni hot di Diego Di Fazio su Isabella: imbarazzo alle stelle in studio

Il Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena e risvolti spiazzanti ed hot e le ultime dinamiche vedono per protagonisti Diego Di Fazio e la nuova dama Isabella. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni nella registrazione di ieri, 13 aprile 2024, c’è stato un momento di forte imbarazzo tra il cavaliere e la dama tanto che quest’ultima ha deciso di troncare la conoscenza. Cos’è successo? Andando con ordine in queste ultime settimana nel parterre del programma Diego e Isabella hanno catturato l’attenzione con la loro conoscenza.

E la loro frequentazione ad Uomini e Donne stava proseguono per il meglio ed infatti c’è stata anche una notte di passione e Diego Di Fazio e Isabella sono andati a letto insieme. Il problema, tuttavia, è che Diego ha fatto delle confessioni hot su Isabella. Ha rivelato ad altri che tra i due c’è stata delle intimità. Le anticipazioni Uomini e Donne non svelano altri particolari ma ovviamente tali confessioni e rivelazioni hanno scatenato la furia della nuova dama la cui reazione non si è fatta andare.

Uomini e Donne, Isabella tronca con Diego Di Fazio: delusa dalle rivelazioni hot del cavaliere

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne c’è stato un momento di forte imbarazzo in studio a causa delle confessioni intime e private di Diego Di Fazio sull’intimità con Isabella. E per questo motivo nonostante la conoscenza stesse andando a gonfie vele, Isabella ha deciso di chiudere immediatamente con Diego Di Fazio. E non è tutto perché non sono mancati anche i commenti pungenti di Tina Cipollari, con cui la dama ha spesso litigato ultimamente, e di Gianni Sperti.



Isabella ha troncato la conoscenza con Diego perché delusa dal suo comportamento e dal fatto che ha rivelato a tutti che i due sono stati a letto insieme. I due, tuttavia, non sono l’unica coppia ad essere saltata. Anche Giovanni Siciliano ha chiuso sia con Luana che con Francesca Cipriano. Insomma dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i risvolti spiazzanti nelle prossime puntate del dating show.