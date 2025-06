Un'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni scatena il gossip su una coppia del trono over dell'ultima stagione di Uomini e Donne.

Una coppia nata nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne potrebbe essere in crisi. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni che, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, sgancia la bomba su una coppia che è nata recentemente nello studio del programma di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima stagione del dating show di canale 5 sono tante le coppie che hanno lasciato insieme il programma.

Alcune si sono dette addio come quella di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, altre ci stanno riprovando dopo essersi dette addio come Gloria Nicoletti e Guido e altre sono sempre più unite, serena e innamorate come quelle di Morena e Francesco, Valentina ed Emanuele, Giuseppe e Rosanna solo per citare quelle che, ad oggi, sono le più seguite sui social. Lorenzo Pugnaloni, pur non svelando l’identità della coppia che sarebbe in crisi, lancia un’indiscrezione che è diventata immediatamente virale.

Le parole di Lorenzo Pugnaloni su una coppia del trono over di Uomini e Donne

Una delle ultime storie pubblicate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha lasciato senza parole i fans di Uomini e Donne che hanno cominciato ad interrogarsi su chi possano essere l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over in crisi. “Lui fa il provolone in chat con tutte”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni facendo riferimento ad un protagonista di una delle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne.

L’esperto di Uomini e Donne ha raccontato di aver ricevuto degli screenshot da parte di una ragazza che non sapeva che il suo corteggiatore fosse impegnato. “La ragazza mi ha chiesto ‘E lei?’ – prosegue Pugnaloni – ma lui ha sorvolato. Non voglio fare lo sfascia coppie. Che ognuno si guardi dentro e si riconosca”, ha concluso senza fare nomi o riferimenti espliciti e diretti a qualche coppia del trono over.

