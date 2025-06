Uomini e Donne, un protagonista dell'ultima edizione beccato in flagrante: cosa sta succedendo

Caos tra i protagonisti di Uomini e Donne. Il finale di stagione del dating show di Canale 5 è andato in onda circa un mese fa, ma i gossip intorno ai volti del programma non si sono certo fermati. Secondo le ultime indiscrezioni, una coppia nata durante l’ultima edizione starebbe già affrontando una crisi. A quanto pare, lui sarebbe stato pizzicato a flirtare in chat con altre ragazze, all’insaputa della fidanzata. A lanciare la bomba è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto uno dei messaggi “incriminati” da una delle ragazze contattate dal diretto interessato.

Tuttavia, Pugnaloni ha preferito non svelare se si tratta di una coppia del Trono Over o del Trono Classico, anche perché, durante questa edizione, sono nate diverse relazioni sia tra i più giovani che tra dame e cavalieri. “Lui fa il provolone in chat con tutte, una ragazza mi ha mandato screen. Lei non sa nulla. La ragazza giustamente diceva ‘e lei?’, lui sorvolava. Non voglio sfasciare coppie, che ognuno si guardi dentro e si riconosca“, ha scritto il blogger, preferendo non dare nomi.

Uomini e Donne, una coppia nel mirino: cosa sta succedendo

Dopo la pubblicazione della storia di Lorenzo Pugnaloni, sui social sono subito partite le indagini per scoprire l’identità della coppia coinvolta. In molti hanno ipotizzato che si tratti di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anche perché Pugnaloni è sempre stato piuttosto critico nei loro confronti, soprattutto verso l’ex tronista romano. Nel corso dei mesi, infatti, l’esperto di gossip ha più volte polemizzato contro Gianmarco, accusandolo di cercare solo visibilità e mettendo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, prima nei confronti di Martina De Ioannon e, poi, delle sue corteggiatrici.

Successivamente, alcuni hanno ipotizzato che i protagonisti del gossip potessero essere Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che da circa cinque mesi stanno vivendo la loro relazione lontano dai riflettori. Al momento, sembrano essere escluse le coppie nate nel Trono Over, e in molti ritengono più probabile che si tratti di personaggi legati al Trono Classico. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire la verità sulla coppia misteriosa di Uomini e Donne.