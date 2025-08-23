Uomini e Donne: coppie Trono Classico tra progetti, crisi e addii: da Martina e Ciro a Gianmarco e Cristina passando per Francesca e Gianluca

Coppie del Trono Classico di Uomini e Donne: come procede finito il programma

In attesa del ritorno in onda a settembre della nuova edizione del dating show di Canale 5 è tempo di fare un bilancio sulle coppie del Trono Classico di Uomini e Donne della scorsa edizione e su come procede la loro storia d’amore. Innanzitutto va premesso che nella scorsa edizione sono nate solo due coppie. I tronisti Michele Longobardi e Alessio Pecorelli sono stati squalificati prima della fine del loro percorso senza giungere a nessuna scelta.

Discorso diverso, invece, per Francesca Sorrentino che dopo i duri scontri con il corteggiatore Gianluca Di Meo ha scelto di uscire con Gianluca Costantino. La sua non è stata una vera e propria scelta ed infatti poco dopo ha annunciato tramite i social la fine della loro frequentazione, Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino di Uomini e Donne si sono detti addio nei mesi scorsi. E dunque le uniche due coppie nate nell’ultima edizione di Uomini e Donne sono Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ed il corteggiatore non scelto dalla tronista Gianmarco Steri e Cristina Ferrara.

Uomini e Donne: prove di convivenza per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, crisi superata per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Come procede tra le coppie del Trono Classico di Uomini e Donne? A gonfie vele procede l’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due stanno insieme da circa sei mesi e da poche settimane hanno deciso di compiere l’importante passo della convivenza a Roma dove lei lavora nel ristorante di famiglia. I due attualmente si godono le vacanze in Costa Azzura tra giri in barca, mare e relax e spesso condividono la loro quotidianità sui social dove appaiono sempre più innamorati e felici.

Voci di crisi e dubbi, invece, aleggiano sulla coppia di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne. Si di loro in pochi avrebbero scommesso ed nelle scorse settimane si sono susseguite le indiscrezioni circa la loro possibile crisi. Si è parlato di vero e propria rottura con lei stava male e soffriva tantissimo mentre l’ex tronista era volato in Sicilia con gli amici. I rumor si spinsero oltre parlando di un presunto riavvicinamento tra Gianmarco e Francesca Polizzi, sua ex corteggiatrice subito smentito dalla stessa. Tuttavia adesso pare che tra i due sia tornato il sereno tra scatti affiatati sui social e magazine. I due sono in vacanza a Positano e sembra che la crisi sia superata tuttavia pochi credono realmente alla loro storia.