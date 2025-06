Il presente lavorativo di Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato: cos'è successo dopo Uomini e Donne

Sono ormai trascorse alcune settimane dalla conclusione dell’ultima edizione di Uomini e Donne, che si è chiusa con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha deciso di lasciare il programma insieme a Cristina Ferrara, mettendo così fine a un percorso iniziato diversi mesi prima. Gianmarco era approdato nel dating show lo scorso settembre, inizialmente come corteggiatore di Martina De Ioannon. Dopo l’uscita di scena della tronista, il giovane è salito sul trono, dove ha approfondito la conoscenza con tre ragazze in particolare: Cristina, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato.

All’inizio del percorso, la favorita sembrava essere Francesca. Con il suo carattere fuori dagli schemi, la giovane tiktoker aveva conquistato l’attenzione degli spettatori e creato un’intesa iniziale interessante con Gianmarco. Tuttavia, col passare delle settimane, il rapporto ha iniziato a incrinarsi. Difatti, dopo diversi scontri, Francesca ha poi deciso di i autoeliminarsi a poche puntate dalla scelta. Così, al momento finale, Gianmarco è arrivato con Nadia e Cristina Ferrara. Alla fine, ha seguito il cuore e ha scelto Cristina, verso la quale ha sempre manifestato un’infatuazione particolare.

Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi: la vita dopo Uomini e Donne

Se da una parte Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si stanno godendo la loro relazione lontano dai riflettori, in molti si chiedono cosa stiano facendo oggi le due ex corteggiatrici più discusse del suo trono: Francesca e Nadia. Francesca, in particolare, sembra aver ripreso il suo lavoro sui social. Sempre più attiva su TikTok, ha cominciato a pubblicare con costanza anche sul suo canale YouTube, dove condivide aneddoti legati alla sua esperienza in Cina, curiosità sulla lingua cinese e momenti personali.

La giovane siciliana, infatti, ha una forte passione per la cultura orientale e, come ha raccontato lei stessa, sta attualmente cercando lavoro all’estero. D’altro canto, invece, Nadia sta mantenendo un profilo più basso, apparendo molto raramente sui social. Un atteggiamento che ha infatti insospettire in tanti utenti, convinti che la giovane si stia preparando per salire sul trono di Uomini e Donne. Sarà davvero così? Chissà…