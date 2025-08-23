Cristian Gallella di nuovo innamorato: ecco chi è la nuova fidanzata dell''ex tronista di Uomini e Donne

Cristian Gallella torna a far parlare di sé. Com’è noto, l’ex tronista è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, dove oltre dieci anni fa conobbe la sua ex moglie, Tara Gabrieletto. La loro fu una delle storie più seguite e appassionanti della trasmissione, tanto che, poco dopo, i due decisero di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island, programma dal quale uscirono insieme. Ancora oggi, rimane indimenticabile il momento in cui Cristian decise di non attendere la scelta finale e di dichiararsi a Tara con un bacio, gesto che segnò ufficialmente l’inizio della loro storia d’amore lontano dallo studio.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto: chi è il fidanzato Vincenzo Alesiano/ “Hai disintegrato la mia corazza”

Nel 2016 Cristian e Tara coronarono il loro amore con il matrimonio, diventando a tutti gli effetti una delle coppie più iconiche nate nel dating show di Canale 5. Dopo alcuni anni di alti e bassi, però, nel 2020 arrivò l’annuncio della separazione, lasciando molti fan spiazzati. Come se non bastasse, Tara si ritrovò coinvolta in un acceso scandalo mediatico, quando fu accusata di aver fatto da intermediaria tra l’allora tronista Lucas Peracchi e la corteggiatrice Giulia Carnevali. Un episodio che scatenò molte polemiche e compromise in modo irreversibile i suoi rapporti con Maria De Filippi e con la redazione.

Temptation Island, Fabio Mascaro fidanzato di Sara era già stato a Uomini e Donne/ Lite con Cristian Galella

Cristian Gallella, chi è la sua nuova fidanzata: dettagli

Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, Cristian Gallella ha vissuto per qualche anno una relazione con la giornalista sportiva Sofia Oranges. Sebbene sembrassero molto affiatati, a febbraio 2024 l’ex tronista ha annunciato la rottura anche con lei. Da quel momento, Cristian ha preferito restare un po’ in silenzio, lontano dai riflettori e senza dare troppe spiegazioni sulla sua vita privata.

Adesso, però, Tara ha ritrovato il sorriso accanto a Federica Ficara. La notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso alcune foto insieme a lei ufficializzando così la nuova relazione. Ma, chi è esattamente la fidanzata di Cristian? Federica non fa parte del mondo dello spettacolo, bensì è laureata in marketing e business communication e ha anche fondato una ditta di traslochi. In più, proprio come il fidanzato, ha origini calabresi.