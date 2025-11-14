Cristina Ferrara e Raul Dumitras, niente amore dopo Uomini e donne: il chiarimento

C’è qualcosa tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras? Niente di tutto ciò, la ragazza che abbiamo visto a Uomini e donne di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio a riguardo, svelando come dopo la fine della relazione con Gianmarco Steri abbia deciso in qualche modo di appendere l’amore al chiodo, niente da fare tra di loro e per chi sperava in una storia d’amore dovrà ricredersi, visto che in una diretta Instagram Cristina è stata categorica a riguardo.

La Ferrara ora è single e c’è chi ipotizza che potrebbe presto approdare sul trono del programma di Sky, un po’ come accaduto di recente a Ciro Solimeno. Niente da fare per il momento, Cristina per ora ha deciso di proseguire la sua vita da single, nelle scorse ore la ragazza non ha risparmiato invece una frecciata a Gianmarco Steri, andando all’attacco del ragazzo.

Cristina Ferrara e l’attacco a Gianmarco Steri

Volano fiammate oltre il dating show di Canale Cinque di Maria De Filippi. Cristina Ferrara ha messo mi piace a un commento dispregiativo contro Gianmarco Steri. Nello specifico, il commento recitava a riguardo:

“A me è dispiaciuto soprattutto per come sei stata trattata. Come hai detto anche tu, l’amore può trionfare altrove, non eri fatta per quel coatto, e ormai te ne sarai resa conto anche tu, i coatti preferiscono i loro simili perché si sentono a loro agio”. Un gesto che comunque la dice lunga per Cristina Ferrara riguardo alla fine della storia che sembra aver lasciato qualche conto in sospeso.

