Cristina Ferrara conquista tutti dopo Uomini e donne: sotto un post Instagram, spuntano i commenti di apprezzamento di due storiche Dame del programma!

Uomini e donne 2025 ha regalato a Cristina Ferrara un bagaglio di emozioni indimenticabili, non solo per la partecipazione al programma ma anche per essere stata la scelta finale di Gianmarco Steri. Il tronista alla fine si è lasciato conquistare dalla corteggiatrice al termine di un lungo e tortuoso percorso televisivo, dove non sono mancati gli alti e bassi, sino al fatidico momento della scelta che ha premiato Cristina, uscita insieme a lui.

La coppia è raggiante e si gode finalmente la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, inseparabili e affiatatissimi, al punto che starebbero già pensando alla convivenza, con Cristina pronta a trasferirsi a Roma per il fidanzato. Entrambi sognano in grande per il loro futuro e il loro affiatamento ha conquistato davvero tutti, dai fan ad alcuni storici volti di Uomini e donne. Proprio negli ultimi giorni, infatti, la corteggiatrice ha ricevuto alcuni commenti di apprezzamento sui social da due Dame del programma.

Ida Platano e Agnese De Pasquale: i commenti di apprezzamento a Cristina Ferrara

Cristina Ferrara negli ultimi giorni ha condiviso alcune foto sul proprio profilo Instagram, che la ritraggono in tutta la sua bellezza e con un look mozzafiato. Le foto hanno conquistato non solo i fan ma anche due storiche dame di Uomini e donne, che hanno commentato entusiaste. La prima è Ida Platano, che ha condiviso sotto il post della corteggiatrice due emoji con gli occhi a forma di cuore; la seconda è invece Agnese De Pasquale, che l’ha definita “bonazzissima” apprezzando dunque anche lei la bellezza della ragazza.

È dunque un periodo d’oro per Cristina Ferrara, innamoratissima di Gianmarco Steri e travolta dai complimenti non solo dei fan, ma anche di alcuni storici volti del dating show di Maria De Filippi.