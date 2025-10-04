Gianmarco Steri e Martina De Ioannon di nuovo vicini dopo Uomini e Donne? Interviene Cristina Ferrara

Sembra essere scoppiato uno scandalo tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Com’è noto, pochi giorni fa Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la fine della loro relazione, a soli otto mesi dalla scelta di Martina, avvenuta lo scorso gennaio. La notizia ha sorpreso molti fan del programma, soprattutto perché la coppia conviveva già da diversi mesi e, fino a poco tempo fa, si scambiava dediche romantiche sui social. A rendere la vicenda ancora più chiacchierata è il fatto che l’annuncio sia arrivato solo pochi giorni dopo la separazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, con la quale lui aveva deciso di lasciare il dating show lo scorso maggio.

Non solo, sembra che, pochi giorni prima del comunicato ufficiale di Martina e Ciro, l’ex tronista abbia partecipato ad una festa alla quale era presente anche Gianmarco. Ovviamente, questi dettagli non sono passati inosservati, alimentando numerose speculazioni. In molti, infatti, ipotizzano che la De Ioannon abbia deciso di mettere fine alla sua storia proprio a causa di un riavvicinamento con il suo ex corteggiatore.

Martina e Gianmarco di nuovo insieme? Caos tra gli ex Uomini e Donne

Ebbene, nel pieno di questi gossip, Cristina Ferrara ha condiviso una citazione piuttosto sospetta sul suo profilo Instagram. “Le risposte arrivano da sole, piano, tutte“, si legge nell’immagine pubblicata dall’ex corteggiatrice. Un messaggio che molti fan hanno interpretato come una possibile frecciatina indirizzata a Gianmarco e Martina, forse dopo aver saputo di un presunto riavvicinamento tra i due. In ogni caso, bisogna sottolineare che si tratta soltanto di supposizioni dato che, al momento, non esistono prove concrete né indizi reali che confermino un ritorno di fiamma tra loro.