Cristina Ferrara entra in una nota agenzia e scatena il coas: le polemiche dopo Uomini e Donne

Cristina Ferrara di nuovo al centro di una polemica. Cos’è successo stavolta? Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nel mirino dei social dopo aver firmato con una nota agenzia del mondo dello spettacolo. A lanciare la notizia è stato l’esperto del dating show Lorenzo Pugnaloni, che in passato non ha mai nascosto un certo scetticismo nei confronti della ragazza. Pare che anche Gianmarco Steri abbia deciso di affidarsi a un’agenzia, diversa da quella scelta dalla fidanzata, segno che entrambi sarebbero intenzionati a proseguire la loro carriera tra social e TV, senza fermarsi alla sola esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, coppia dell'ultima edizione in crisi: "Lui fa il provolone con tutte"/ "Lei non sa nulla"

“Lei ha firmato con un’agenzia, l’ha messa sul suo profilo perché vuole lavorare in questo settore. Entrambi vogliono lavorare, soprattutto Gianmarco, ma hanno firmato con due agenzie diverse“, ha scritto Pugnaloni nelle sue storie Instagram. Non solo, si vocifera anche che Gianmarco possa prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello, il cui inizio è previsto per il prossimo settembre su Canale 5.

Francesco Monte cambia lavoro dopo Uomini e Donne: il suo nuovo particolare locale/ La carriera da cantante

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara travolti dalle critiche: ecco perché

Insomma, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri non sono certo i primi a voler lavorare nel mondo dello spettacolo dopo Uomini e Donne. Tantissimi influencer oggi molto seguiti sui social hanno iniziato proprio così: basti pensare, infatti, a Giulia De Lellis o Beatrice Valli. Dunque, perché proprio loro stanno ricevendo così tante critiche? A quanto pare, in questo caso il pubblico non ha dimenticato alcuni atteggiamenti di Gianmarco durante il programma. In molti, infatti, non gli hanno ancora perdonato certi attacchi rivolti alle sue ex corteggiatrici, accusandole proprio di voler solo visibilità.

Uomini e donne, Leonardo Greco e la malattia: "Ho perso tutto, ero devastato"/ "E' stato un problema grosso"

In particolare, era stato molto duro con Francesca Polizzi, criticandola per la sua notorietà su TikTok e mettendo in dubbio la sua sincerità nei suoi confronti. Di conseguenza, vederli ora entrare in un’agenzia ha fatto storcere il naso a molti, e sui social non sono mancati i commenti negativi. Ad ogni modo, per Gianmarco potrebbe aprirsi comunque una nuova opportunità in TV. Si vocifera infatti che Maria De Filippi lo vorrebbe nel team di hair-stylist di UeD già dal prossimo anno.