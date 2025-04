Nuovo colpo di scena nel trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il nuovo percorso di Gianmarco come tronista sta facendo parecchio discutere. Fino ad adesso, il barbiere romano si è concentrato su tre ragazze: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Tuttavia, il suo atteggiamento nei confronti delle corteggiatrici ha scatenato non poche polemiche. Inizialmente, sembrava avere una preferenza per Francesca, che ha anche baciato per prima. A seguito di una sua reazione furiosa in studio, però, Gianmarco si è pian piano allontanato da lei, non portandola in esterna e trattandola in un modo non apprezzato dal pubblico.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 aprile 2025/ Pace Gianmarco e Cristina, scintille con Francesca

In tanti credono, infatti, che Gianmarco la stia usando per provocare colei che pare essere la ‘favorita’ fino ad ora, ovvero Cristina. Ma, a detta di molti, la corteggiatrice non sarebbe davvero interessata a lui, al punto da comportarsi come la ‘tronista’, venendo spesso rincorsa da lui. Non solo, recentemente erano anche emerse delle segnalazioni sulla ragazza, che la vedrebbero vicina ad un calciatore del Barcellona. Secondo alcune voci riportate a Deianira Marzano, Cristina avrebbe avuto uno scambio quotidiano di messaggi con lo sportivo mentre era già impegnata nel dating show di Canale 5.

Luk3 rompe il silenzio dopo l'uscita da Amici 24: "Il bello deve ancora venire"/ Il gesto per Alessia

Cristina Ferrara nel mirino: una mossa social potrebbe compromettere il suo percorso a Uomini e Donne

Fino ad ora, a Uomini e Donne non si è ancora parlato delle segnalazioni che hanno coinvolto Cristina Ferrara, ignorando i pettegolezzi. Tuttavia, una recente mossa social della corteggiatrice potrebbe compromettere il suo percorso. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la ragazza avrebbe recentemente smesso di seguire su Instagram il calciatore in questione. Non solo, anche lui avrebbe ricambiato subito il gesto, togliendo il follow. Una coincidenza decisamente sospetta, soprattutto viste le tempistiche. D’altronde, se davvero non c’erano secondi fini, perché smettere di seguirsi?

Maria De Filippi bacia il pancione di Alessandra Amoroso ad Amici 14/ Web in delirio: "Stupendo"

“Cristina ha unfollowato il calciatore con cui si diceva fosse legata in qualche modo, anche lui fa lo stesso con lei. Mi sembra, dunque, abbastanza lampante e certo che si siano sentiti. Tutto questo poco fa”, ha scritto Pugnaloni nelle sue storie Instagram. A questo punto, chissà se Gianmarco Steri deciderà di affrontare la questione in puntata, così da capire meglio cosa di nasconde dietro questo gesto. Fino ad ora, Cristina non ha ancora dato la sua versione dei fatti e i fan aspettando impazientemente una spiegazione da parte sua.