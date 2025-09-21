Cristina Ferrara delusa e amareggiata da Gianmarco Steri dopo la fine della loro relazione: "Senza parole, ma conservo ricordi indelebili di Uomini e donne"

E’ davvero finita la storia d’amore tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice è la prima ad essere ancora incredula per un epilogo amaro e beffardo. Evidentemente sperava di poter rimettere in carreggiata la sua relazione con Gianmarco, ma a volte per uscire da una crisi serve una complicità che in questo caso non c’era. Dalle parole di Cristina Ferrara, si evince infatti che la decisione di chiudere il rapporto è stata presa da Gianmarco.

Uomini e Donne, Teresa Cilia nel mirino degli hater dopo video in Ferrari ad Abu Dhabi/ "Non sono cambiata"

“Io ho provato in ogni modo a non arrendermi”, ha scritto l’ex corteggiatrice in un lungo comunicato pubblicato sui social. I fan, altrettanto increduli, hanno mostrato subito vicinanza a Cristina, che condivide senza remore la sua delusione. “E’ arrivata solo tanta superficialità e sono rimasta senza parole. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, a credere che fosse reale”, le parole della showgirl.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi dopo Uomini e donne?/ Il gesto che scatena il web

Cristina Ferrara delusa da Gianmarco ma non dimentica l’esperienza a Uomini e Donne: “Ricordi indelebili…”

Nella sua lettera in cui spiega la fine della storia con Gianmarco Steri, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non risparmia alcune frecciate al veleno all’ex fidanzato. “Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci”, il commento amaro di Cristina Ferrara. Nonostante il finale infausto, la ragazza dice di non dimenticare le emozioni vissute dentro il programma, anche se oggi il suo stato d’animo è affranto.

Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista dopo Rosario Guglielmi?/ Il web vuole solo un nome

“Custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché nonostante tutto continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno perché in questi casi non ci sono colpevoli”, ha poi precisato, ringraziando tutti i fan che in questi mesi avevano espresso simpatia per la coppia nata sotto le telecamere di Uomini e Donne.