Prima polemica per il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Circa un mese e mezzo fa, dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, il barbiere romano ha accettato la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono. Migliaia di ragazze si sono presentate per lui, spinte dalla grande popolarità ottenuta come corteggiatore. Dopo diverse settimane, il tronista sembra aver fatto ormai una selezione, rimanendo con poche pretendenti che sembrano davvero interessargli. Tra queste, spiccano senza dubbio Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Quest’ultima lo ha colpito sin dalla prima esterna, tanto da arrivare a darle il primo bacio del suo trono in una delle ultime registrazioni.

Ma proprio quando Francesca sembrava essere in pole position, ecco che Cristina è arrivata come un treno. La 27enne pare avere una forte chimica con Gianmarco, ma, nonostante l’attrazione evidente, lui nutre diversi dubbi su di lei. Il motivo? Il tronista teme che la corteggiatrice non sia del tutto sincera e che abbia deciso di partecipare al dating show per avere visibilità. Sin dall’inizio, una delle sue più grandi paure è che molte ragazze si siano fatte avanti poiché attratte dal “personaggio” visto in televisione, più che da un reale interesse per lui. Questo timore è ancora più forte con Cristina, a causa della sua presunta vita frenetica.

Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri è a rischio? I rumors su Cristina

I dubbi di Gianmarco Steri su Cristina Ferrara sembrano essere condivisi anche da una buona fetta dei telespettatori. La corteggiatrice vanta un seguito di circa 29mila followers su Instagram e non sembra essere totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Fino ad ora, in trasmissione sono nate delle discussioni legate ai numerosi viaggi documentati sul suo profilo, per via dell’immagine di ragazza “semplice” che cercherebbe di trasmettere. Inoltre, gli utenti più attenti hanno scovato un altro dettaglio che ha attirato all’attenzione. Tra i contenuti in evidenza sul suo profilo, infatti, compaiono diverse foto con un noto ex volto di Uomini e Donne: Rama Lila.

Ben dieci anni fa, Rama Lila si è fatta conoscere dal grande pubblico come scelta dell’ex tronista Jonas Berami, diventando una delle corteggiatrici più amate nella storia del dating show. Il suo modo di fare simpatico e sopra le righe aveva conquistato i telespettatori, regalandole un’immensa popolarità. Vedendo gli scatti di Rama Lila e Cristina insieme, c’è chi ha ipotizzato che la corteggiatrice di Gianmarco stia cercando di “replicare” il percorso dell’amica per riuscire ad ottenere maggiore successo. Sarà davvero così? Chissà…