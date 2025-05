Circa due settimane fa, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista romano, dopo circa quattro mesi di trono, ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Una scelta che ha fatto molto discutere, considerando le diverse polemiche che hanno coinvolto la corteggiatrice durante il suo percorso nel programma. Difatti, sono circolate diverse segnalazioni su Cristina, accusata di avere altre frequentazioni fuori dal dating show. Secondo molti, inoltre, tra i due il più coinvolto sarebbe sempre stato Gianmarco che, a detta di alcuni, avrebbe “usato” le altre ragazze solo per avere conferme sui sentimenti di Cristina.

Ad ogni modo, nonostante le diverse dimostrazioni date a Nadia nelle ultime settimane, Gianmarco ha dichiarato di aver voluto seguire il suo cuore, scegliendo quindi la Ferrara. Da allora, i due sono scomparsi dai radar, non potendo pubblicare foto sui social fino alla messa in onda della puntata, prevista per la prossima settimana, tra il 27 e 28 maggio. Tuttavia, c’è chi li ha beccati insieme, condividendo alcuni scatti della nuova coppia mano per la mano.

Cristina Ferrara insieme agli amici di Gianmarco Steri: l’incontro dopo Uomini e Donne

In realtà, però, non sono stati solo i fan a mostrare i primi momenti di coppia di Gianmarco e Cristina dopo la scelta a Uomini e Donne. Recentemente, infatti, uno dei migliori amici del tronista, Enzakkione, ha pubblicato una foto insieme a Cristina, con la didascalia: “Amici mia, amici tua“. Nello scatto, sono presenti anche altri amici di Gianmarco e si vede Enzakkione abbracciare la corteggiatrice. Insomma, si tratta di un passo importante, considerando che, in passato, l’uomo non aveva mostrato particolare apprezzamento per Cristina.

All’inizio del trono, infatti, Enzakkione condivideva diverse storie a favore di Francesca Polizzi, criticando invece Cristina. Pur trattandosi di post ironici, in tanti avevano intuito che l’amico di Gianmarco non si fidasse pienamente della corteggiatrici e delle sue reali intenzioni. Ad ogni modo, tutto ciò è ormai acqua passata. Adesso, Gianmarco e Cristina stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e, a quanto pare, la giovane sarebbe stata promossa anche dal gruppo di amici del barbiere.