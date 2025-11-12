Cristina Ferrara lancia una una nuova frecciatina a Gianmarco Steri? Un like scatena la polemica tra i fan di Uomini e Donne

Ogni giorno sembra ormai esserci un nuovo capitolo dell’intricata storia con protagonisti Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Com’è noto, circa un mese fa, i due hanno iniziato a a frequentarsi a distanza di pochi giorni dalla rottura di Martina con l’ex fidanzato (e scelta) Ciro Solimeno. Difatti, dpo aver scelto di uscire con il napoletano da Uomini e Donne lo scorso gennaio e aver convissuto con lui per otto mesi, l’ex tronista ha deciso di interrompere la relazione, incolpando la differenza d’età e confessando di aver sentito riaffiorare una scintilla dopo aver incontrato casualmente Gianmarco in un locale.

Da lì, Martina e Steri sono stati beccati più volte insieme, ufficializzando qualche giorno fa la relazione con degli scatti sui social. Come se non bastasse, anche Gianmarco aveva terminato da poco una storia, avendo passato l’estate al fianco della sua scelta, Cristina Ferrara. Sebbene i 4 abbiano avuto un confronto negli studi del dating show per chiarire la situazione, sui social le frecciatine non sembrano essere finite.

Cristina Ferrara lancia una stoccata a Gianmarco Steri: dettagli

Nelle ultime ore, Cristina Ferrara ha lasciato un “mi piace” polemico al commento di una sua fan, che ha attaccato pesantemente il suo ex fidanzato, Gianmarco Steri. “A me è dispiaciuto soprattutto per come sei stata trattata. Come hai detto anche tu, l’amore può trionfare altrove, non eri fatta per quel coatto, e ormai te ne sarai resa conto anche tu, i coatti preferiscono i loro simili perché si sentono a loro agio… Quell’omuncolo mi ha fatto una rabbia quando si è presentato in studio”, si legge nel messaggio in questione, che ha fatto il giro del web.