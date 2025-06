Uomini e donne, richiesta choc di una Dama per un’intervista

La stagione di Uomini e donne si è ufficialmente conclusa da pochi giorni con la scelta di Gianmarco Steri ed è iniziata la consueta pausa estiva. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione in partenza a settembre, tra Trono classico e Trono Over, emerge un clamoroso retroscena riguardante una celebre Dama del parterre di Maria De Filippi. Nello specifico, la protagonista in questione avrebbe chiesto un cachet di ben 500 euro per rilasciare un’intervista a Lorenzo Pugnaloni.

A raccontare nel dettaglio quanto accaduto è lo stesso blogger nonché esperto del programma, sulle Instagram stories: “Pensavo di averle viste e sentite tutte. Avevo in mente un’intervista con una signora, una Dama… Inizialmente sembrava esserci stato un okay ma si doveva decidere quando. Ieri, mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che lei, essendo una ‘professionista’ (non si sa di cosa), chiede un compenso di euro 500“.

Lorenzo Pugnaloni, il racconto: “Mi sono vergognato al posto suo“

Lorenzo Pugnaloni non si sarebbe mai immaginato una richiesta del genere da parte della Dama di Uomini e donne, sottolineando anche che nessuno percepisce un compenso per essere suo ospite: “Approfitto per specificare che nessuno nelle mie trasmissioni o nelle mie pagine ha mai percepito un euro; oggi neanche i giornali pagano più. Neanche fosse stata una presentatrice o una showgirl internazionale, lì avrei potuto capire la richiesta”.

A quel punto il blogger, nonché esperto del programma che ogni volta rilascia le succose anticipazioni delle registrazioni delle puntate, racconta come si è conclusa la surreale vicenda: “Al che, noi rispondiamo che per quanto ci riguarda può anche rimanere dov’è e che sopravviviamo lo stesso senza la sua presenza. Non voglio, al momento, dire nomi… Non sarebbe carino e professionale. Ma io mi son vergognato al posto suo”.

