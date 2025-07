Daniele Paudice torna a parlare del padre a due mesi dalla sua scomparsa: cos'ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne

Daniele Paudice, protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne, sta attraversando un momento molto difficile. Dopo la fine della storia con Gaia Gigli, con cui aveva lasciato il dating show, il giovane ha subito un lutto molto importante: la perdita del padre. L’ex tronista ha dato la triste notizia sui social lo scorso maggio, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino tra le braccia del papà, accompagnata dalla parola “Forever“, ovvero “per sempre”.

Ora, a distanza di un paio di mesi, Daniele ha voluto sfogarsi e lanciare un messaggio a chi lo segue. In un post molto sentito, Daniele ha ammesso di essersi spesso lasciato travolgere da problemi banali: appuntamenti saltati, progetti sfumati, persone che si sono allontanate nel momento del bisogno. Insomma, piccole delusioni quotidiane che, con il senno di poi, perdono completamente peso di fronte a un dolore vero, come la perdita di una persona cara.

Daniele Paudice ricorda il papà scomparso: cos’ha detto l’ex volto di Uomini e Donne

Nel post, Daniele Paudice ha dedicato parole di ringraziamento ai veri amici e alle persone che sono rimaste accanto a lui, anche in silenzio. Adesso, l’ex tronista ha imparato ad affrontare la vita in una maniera diversa, non facendosi più condizionare da situazioni inutili e coltivando invece ciò che davvero lo fa stare bene. Daniele è stato invaso da commenti di affetto anche da parte dei suoi seguaci che, dopo averlo visto a Uomini e Donne, hanno continuato a seguirlo sui social.

