Uomini e Donne, Daniele Paudice vicino alla scelta?/ “Marika e Gaia sono diverse, però…”

Una stagione ricca di colpi di scena, di emozioni, di scontri con la cornice dell’amore sta per tramontare. Uomini e Donne viaggia a passo spedito verso i titoli di coda dopo un anno dove i protagonisti hanno cercato – come accade da anni – di trovare la propria metà grazie allo spazio creato da Maria De Filippi. Qualcuno è ancora in balia delle emozioni, ma pare che il tempo sia propizio per arrivare alla scelta finale: stiamo parlando di Daniele Paudice, tra gli ultimi a sedersi sul trono in qualità di tronista.

Daniele Paudice ha iniziato da alcune settimane il suo percorso a Uomini e Donne, condito dalla conoscenza delle corteggiatrici ma anche da momenti di alta tensione che hanno quasi pregiudicato il prosieguo dell’avventura. Alla fine, pare che – come riporta Coming Soon – il tronista sia ormai pronto al fatidico momento delle poltrone rosse e dunque della scelta.

Daniele Paudice, la sua scelta a Uomini e Donne si avvicina: “Trasporto fisico per Gaia, ma…”

Ma chi sarà la scelta di Daniele Paudice? Questa la domanda che aleggia nella mente degli appassionati ora che la clessidra sembra essere prossima a versare gli ultimi granelli di sabbia. Il percorso del tronista a Uomini e Donne si avvicina alla conclusione e dalle sue recenti dichiarazioni – riportate dal portale – si evince una possibile preferenza nel merito della scelta. Nello specifico, il ragazzo – dopo l’ultima puntata – ha commentato con parole eloquenti le due esterne con Marika e Gaia. “Due esterne e due approcci molto diversi; una di chiarimento, l’altra di piacere e chiarimento…”.

Dalle prime parole di Daniele Paudice è difficile capire chi possa essere la sua scelta tra Marika e Gaia; quanto segue potrebbe invece essere più eloquente in termini di preferenze e pronostici. “Con Gaia ho avuto un’esterna che mi è piaciuta molto, sono molto protettivo. Con Marika è più spensierato… Sono diverse, due persone completamente diverse ma mi piacciono allo stesso modo, certo di una mi piacciono alcuni aspetti, di un’altra altri…”. Il tronista di Uomini e Donne – come riporta Coming Soon – ha poi concluso: “Per Gaia sento il trasporto fisico ma sono frenato, però sto costruendo qualcosa…”.











