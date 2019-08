Uomini e Donne/ David Scarantino e Riccardo Guarnieri pronti a tornare? (Trono Over)

Chi tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? A fine agosto cominceranno le registrazioni della nuova stagione del programma di Maria De Filippi e, oltre ai nuovi cavalieri e alle nuove dame, ci saranno dei ritorni. Se sulla presenza di Gemma Galgani nessuno ha dubbi, sul ritorno di altri protagonisti c’è ancora un punto interrogativo. Tra le dame, il pubblico gradirebbe il ritorno di Pamela Barretta e Ida Platano che continuano ad essere molto seguite sui social. Entrambe le dame, però, almeno per il momento, non hanno ancora deciso se tornare o meno. Le delusioni vissute con Stefano Tornese e Riccardo Guarnieri, infatti, fanno ancora male ed entrambe e ex dama si stanno concentrando sulle rispettive vite. Chi, invece, potrebbe tornare nel parterre del trono over sono David Scarantino e Riccardo Guarnieri.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: RICCARDO GUARNIERI DIFENDE DAVID SCARANTINO

David Scarantino e Riccardo Guarnieri, entrambi single, torneranno a cercare l’amore nella nuova stagione del trono over di Uomini e Donne? Dopo aver chiuso rispettivamente le storie con Cristina Incorvaia e Ida Platano, David e Riccardo sono tornati ad essere single. Al momento, non si sa ancora se torneranno ad essere protagonisti del dating show di canale 5 e, in attesa che comincino le nuove registrazioni, Guarnieri ha difeso David, criticato per la sua partecipazione a Temptation Island. “Voglio essere sincero. Dopo aver visto il falò mi sono ricreduto su David. Io l’ho visto molto innamorato. E per quanto riguarda tutto ciò che ha raccontato che è successo in camera subito dopo… lo capisco perfettamente”, è stata la risposta di Guarnieri ad un fan che gli ha chiesto un parere sull’avventura di David a Temptation.

© RIPRODUZIONE RISERVATA