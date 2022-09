Uomini e donne, Davide Donadei e il bacio con Roberta Di Padua/ Arianna Gianfelici lo attacca: “Me, lei e…”

Uomini e donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua si sono baciati: il retroscena

A Uomini e Donne, Davide Donadei non sta passando un buon momento e nemmeno nel rapporto con le ex, vere o presunte. Nella puntata di ieri, infatti, Maria De Filippi ha sbugiardato il concorrente del Trono Over, dedicandogli una ramanzina per la sua conoscenza con Roberta Di Padua. Maria De Filippi, infatti, ha chiarito fin da subito che tra i due non ci fosse alcuna relazione in corso. E, durante, la puntata, la stessa conduttrice ha raccontato tutto ciò che è successo – o meglio che non è successo – tra Davide Donadei e Roberta Di Padua. Al punto che Maria De Filippi ha fatto notare che “la stessa domanda che è stata fatta a Davide non ha ricevuto la stessa risposta sui social“.

Uomini e donne, Roberta Di Padua: "Davide Donadei, un bacio e via.."/ Web insorge

In studio Davide ha avuto un confronto proprio con Roberta, in cui la ragazza ha confessato che i due si sono baciati subito dopo la rottura tra lui e Chiara Rabbi. La Di Padua ha però frenato gli entusiasmi e, dopo il bacio, ha preferito non spingersi oltre rimarcando anche la loro differenza d’età: “Dopo quello non ci può essere altro, la mia vita è troppo pesante per lui: lui vive a Lecce, io ho un figlio, ho un casino che non ti immagini“. Lo stesso Davide ha parlato della gelosia che Chiara ha nutrito a lungo nei suoi confronti, con Roberta che ha chiarito come le conversazioni con lui fossero “assolutamente innocue“.

Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ "Ho baciato Davide Donadei, ma non può esserci..."

Davide Donadei pizzicato da Arianna Gianfelici su Ig durante Uomini e donne

Durante la puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, Davide Donadei è stato attaccato anche da una sua presunta ex, Arianna Gianfelici, seppure con una storia su Instagram. La ballerina che ha partecipato ad Amici 20, infatti, nel post in cui inquadra lo schermo della tv con la puntata in onda di Uomini e donne, ha scritto: “Con me, con Roberta e chissà con quante altre. Poi ero io che creava hype“.

Poi, secondo quanto riportato da Gossip e Tv, ha voluto mandare un messaggio anche a Roberta Di Padua: “Tranquilla. Tanto con me i problemi di età non se li è fatti, Robè. Vai Davidino, continua a fare queste figure di m…“. Alla luce della storia pubblicata da Arianna Gianfelici, sembrerebbero trovare dunque conferma le indiscrezioni di una frequentazione con Davide Donadei. I due erano apparsi insieme su Tik Tok, video che già avevano scatenato le indiscrezioni di gossip sui due.

Uomini e donne, Roberta Di Padua: lite con Alessandro Vicinanza/ C'entra Ida Platano?

Roberta e Davide si sono visti e si sono baciati… #UominieDonne pic.twitter.com/o82wCf5h1E — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA