Uomini e Donne: De Filippi cambia tutto?/ Nuovo ruolo per Ida e Pinuccia, Gemma…

Uomini e donne: nuovo ruolo per Ida Platano e Pinuccia?

Settembre si avvicina così come l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda a settembre. Al timone del dating show di canale 5 ci sarà, come sempre Maria De Filippi che, tuttavia, potrebbe sorprendere il pubblico con una serie di importanti novità. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Mondotv24, infatti, Ida Platano e la signora Pinuccia torneranno nel parterre del trono over, ma potrebbero avere un ruolo diverso. Ida, da tempo, è una protagonista indiscussa della trasmissione. Nella scorsa stagione ha occupato gran parte delle puntate dedicate al trono over con le sue vicende sentimentali e la tormentata storia con Riccardo Guarnieri. Attualmente single, Ida tornerà per cercare l’amore, ma potrebbe ricoprire anche il ruolo di opinionista fuori campo commentando anche le vicende degli altri protagonisti.

Clarissa Marchese di Uomini e Donne è incinta del secondo figlio?/ Il web nota il "pancino sospetto", lei…

Alla signora Pinuccia, invece, stando sempre a quello che riporta Mondotv24, invece, dovrebbe essere affidato il ruolo di “nemica” di Tina Cipollari. Nella scorsa stagione, Pinuccia e Tina sono state le protagonista di discussioni che hanno spesso infiammato lo studio. Un ruolo che Pinuccia dovrebbe ricoprire anche nella nuova stagione.

Luca Salatino e Soraia Ceruti, svolta d'amore dopo Uomini e Donne/ "Amare qualcuno è una promessa e…"

Uomini e donne: il ruolo di Gemma Galgani e il ritorno di Federica Aversano

Quale sarà, invece, il ruolo di Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima stagione? La dama tornerà sicuramente a settembre nel parterre, ma la sua presenza potrebbe essere a tempo determinato. Non si esclude, infatti, la partecipazione di Gemma alla nuova edizione de La Talpa che sarà prodotta proprio da Maria De Filippi. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata.

Inoltre, a Uomini e donne, potrebbe tornare Federica Aversano. La non scelta di Matteo Ranieri potrebbe partecipare al trono over e la sua presenza potrebbe creare diverse dinamiche alla luce dell’interesse dichiarato nei suoi confronti da parte di Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti spietato contro Gemma Galgani/ "I ritocchini li lascio a chi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA