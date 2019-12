Uomini e Donne/ Dedica di Daniele Schiavon a Giulia: “sei mia” (Trono Classico)

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono ufficialmente una nuova coppia del trono classico di Uomini e donne. Il feeling nato in trasmissione, senza telecamere, si è subito trasformato in un sentimento profondo al punto che i due pensano già ad una convivenza. Felici e innamorati, Giulia e Daniele sono liberi di mostrarsi anche alle persone che hanno seguito il loro percorso in tv. L’ex corteggiatore, così, ha pubblicato la prima foto di coppia dedicando delle dolci parole alla sua nuova fidanzata. “Sono le persone che hanno sofferto a fare del loro meglio per rendere felici le altre persone. Perché sanno cosa significa stare male e non vogliono che nessun altro si senta in quel modo….Sei Mia”, scrive Daniele che ha sempre creduto di poter lasciare il programma con il cuore di Giulia nelle sue mani.

UOMINI E DONNE: GIULIO RASELLI SCEGLIE? IL SILENZIO DI GIULIA

La prossima registrazione del trono classico potrebbe essere l’ultima per Giulio Raselli. Il tronista è ormai diviso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate e il momento di scegliere è alle porte. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Giulio ha lasciato lo studio per raggiungere Giovanna, assente in puntata, e avere un chiarimento con lei. Il tronista, inoltre, ha sottolineato più volte di essere realmente interessato a Giovanna per la quale si è detto disposto a mettere da parte l’orgoglio. In studio, i presenti si sono detti convinti che sarà Giovanna la scelta e c’è chi è pronto a scommettere che il momento fatidico sia avvenuto lontano dallo studio. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, sui social, mentre Giovanna appare serena e sorridente, di Giulia D’Urso non c’è traccia. Il silenzio di quest’ultima sarà l’indizio di una scelta già avvenuta?

