Finisce in tempesta una delle liaison sfornate dalla stagione appena conclusa di Uomini e Donne e che sembrava tra le più promettenti in termini di sentimenti in gioco. Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, come vi abbiamo raccontato nei giorni precedenti, hanno ufficializzato la rottura direttamente sui social; l’ex cavaliere del dating show ha parlato di incompatibilità, di lacune caratteriali che avrebbero portato entrambi a prendere strade diverse. Non sulla stessa linea la posizione della dama che ha invece palesato un buon numero di accuse ai danni dell’ormai ex fidanzato agitando ulteriormente la rottura tra i due.

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne: dolore per la morte della sorella Francesca/ "Periodo orrendo, atroce"

Ricerca della visibilità; questa sarebbe una delle accuse più piccate di Margherita Aiello nel merito della rottura con Dennis Bogoncelli dopo Uomini e Donne. Come riporta Coming Soon, la dama avrebbe infatti rivelato come l’ex fidanzato avesse palesato poco prima di lasciarsi una sorta di rammarico per aver concluso troppo presto la sua avventura nel dating show. Il proposito di Dennis, avrebbe raccontato Margherita, sarebbe stata appunto la voglia di notorietà come testimoniato dal tentativo di proporsi anche per Temptation Island e come postino di C’è posta per te.

Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne commuove Gianni Sperti/ Parole inaspettate: "Dai speranza"

Margherita Aiello ‘sbugiarda’ Dennis Bogoncelli sulla rottura dopo Uomini e Donne

Il tema della ricerca della visibilità che andrebbe dunque a togliere valore alla grande dichiarazione d’amore di Dennis Bogoncelli a Uomini e Donne per Margherita Aiello, non sembra però essere l’unico pomo della discordia alla base della loro rottura. La dama del dating show di Canale 5 avrebbe infatti posto all’attenzione dei fan sui social anche un retroscena riferito all’ex fidanzata del cavaliere.

“Avrebbe voluto andarci a letto sul momento”, queste le parole di Margherita Aiello – come riporta Coming Soon – in riferimento ad un presunto incontro in palestra tra Dennis Bogoncelli e la sua ex fidanzata. Insomma, un retroscena che rende ancora più rovente la rottura dopo le grandi promesse a tinte rosa al culmine del percorso a Uomini e Donne. Vedremo se anche in questa occasione il cavaliere interverrà per dare la sua versione dei fatti.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani felici dopo Uomini e Donne/ La frecciatina alle coppie scoppiate