Uomini e donne, Desdemona dice addio/ Spuntano le dure segnalazioni

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 7 marzo 2023: Federico sceglie e Desdemona va via…

Si registra una nuova uscita di scena a Uomini e donne, con Desdemona che lascia a terzi la sua poltrona al trono over. Il motivo dell’addio alla ricerca dell’amore, della dama del trono over di Uomini e donne? É presto detto. Così come si apprende dagli spoiler TV, relativamente alla puntata di Uomini e donne registratasi il 7 marzo 2023, nello studio del dating show Desdemona lascia la trasmissione sulla scia di una serie di segnalazioni giunte alla produzione. Il tutto si registra nel mezzo delle riprese della tanto attesa puntata della scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne, che stando agli Spoiler TV ricade su Carola Viola Carpanelli a discapito dell’altra corteggiatrice del tronista, Alice Barisciani. Questo, con tanto di preannunciato “sí” della fortunata, al termine del trono classico ultimato.

“Gran parte del trono over, d’altro canto, è stata occupata da Desdemona che ha lasciato il programma dopo alcune segnalazioni- si apprende dagli ultimi spoiler tv ripresi da Uomini e donne classico e over relativamente alla nuova puntata di Uomini e donne. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, nel mezzo della celebrazione della nuova scelta del trono classico, al trono over, dopo che Desdemona é stata indiscussa protagonista nella sua ricerca dell’anima gemella avviata alla corte di Uomini e donne.

Gemma Galgani ancora protagonista del trono over

Di sicuro l’uscita di scena di Desdemona dalla popolare trasmissione verrà ricordata a lungo, proprio per le riprese condivise nella medesima puntata con il momento TV della scelta di Federico Nicotera. Per la quota trono over, poi, vi sono degli spoiler concernenti anche Gemma Galgani, che prosegue la conoscenza “hot” avviata con il nuovo pretendente: “Al centro siedono Gemma e Silvio, continuano ad uscire e si sono baciati. Lui ha anche mimato il gesto di come lei muoveva la lingua”.

Chiaramente, gli spoiler TV sono da prendersi con le dovute pinze, anche se ripresi da fonti insider come le talpe negli studi TV.

