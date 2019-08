Uomini e Donne diffida Teresa Cilia?/ Redazione “Accuse false” ma Salvo svela che..

Dopo giorni di botta e risposta a distanza tra Teresa Cilia e l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, anche il resto della redazione del noto dating show di Canale 5 esce allo scoperto. La posizione è chiaramente quella della Mennoia, cosa espressa ampiamente da un lungo post pubblicato su Instagram da alcuni degli autori. Claudio Leotta, Chiara Bray, Michele Perna e altri condividono un post che è la chiara risposta alle accuse della Cilia. “Siamo stati in silenzio fino ad oggi nella speranza che alcune persone, che non vogliamo neanche nominare, riflettessero sulle assurde esternazioni chiaramente fatte nell’intento di aggiungere follower ai loro profili e garantendosi, di conseguenza, qualche sponsorizzazione in più”, esordisce il lungo post.

La Redazione di Uomini e Donne rompe il silenzio e accuse Teresa

La redazione di Uomini e Donne difende l’operato e la veridicità dello show e sottolinea: “Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive.- e si fa subito riferimento alle accuse sul caso Sara Affi Fella – Una su tutte che la redazione di Uomini e Donne, e in particolare Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del Trono, fosse fidanzata. Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che non è così. Ogni qualvolta si è verificato che qualcuno avesse utilizzato il programma per propri scopi mentendo sul proprio stato sentimentale, ne è stata data immediata notizia al pubblico“. La redazione accusa Teresa Cilia di aver avanzato tali accuse solo per un tornaconto personale e non perché fossero cose vere. Infatti il post conclude: “Su tale serietà si basa da oltre venti anni il programma nonché la professionalità di chi lavora. L’unica vera strumentalizzazione è quella messa in atto in questi giorni ed in questo luogo “social” da chi è nella chiara ricerca di visibilità ai danni professionisti”

Salvatore Di Carlo replica alla redazione di Uomini e Donne

Di fronte al lungo post di accusa della redazione di Uomini e Donne non è Teresa Cilia a replicare, bensì Salvatore Di Carlo. L’ex corteggiatore e marito della Cilia fa intuire che se sua moglie non replica ed è in silenzio un motivo ci sarà e pronuncia più volte la parola “diffida” e “diffidato”. Cosa che fa intuire che Teresa non possa più parlare della redazione, di Raffaella Mennoia e di Uomini e Donne in quanto “messa a tacere” da una diffida che, qualora venisse ignorata, porterebbe ad una querela. Salvo però non rimane in silenzio e replica con ironia al post della redazione che li accusa di voler aumentare i follower per fare delle sponsorizzazioni.





