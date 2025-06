Uomini e Donne, Diletta Pagliano operata alla testa: come sta, cos'è successo all'ex corteggiatrice: "Intervento di oltre 10 ore per due importanti lesioni"

Diletta Pagliano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, operata alla testa: “Intervento durato 10 ore”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Diletta Pagliano nelle scorse ore si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa durato dalle 10 alle 12 ore. A darne notizia è stata la stessa influencer con un post condiviso sui social, Diletta si è mostrata in ospedale con una vistosa fasciatura alla testa e poi ha spiegato cose le è successo spiegando perché si è dovuta sottoporre all’intervento: “Periodo delicato, un’operazione durata dieci, dodici ore alla testa per due lesioni importanti”

E subito dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Diletta Pagliano ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Volevo rassicurarvi che è andata bene e che ci sentiamo presto! Vi voglio bene! Baci, Dile.” Diletta si è voluta mostrare senza filtri ai suoi follower parlando del difficile momento che sta attraversando e spiegando di essere stata operata per due importanti lesioni alla testa. L’intervento è stato difficile e complicato ma per fortuna come lei stessa ha precisato è andato tutto bene.

Diletta Pagliano è stata una delle protagoniste dell’edizione di Uomini e Donne 2011, all’epoca ventenne ha deciso di partecipare come corteggiatrice del tronista Leonardo Greco. All’epoca a contendersi il bel Leonardo erano due corteggiatrici, da una parte Diletta e dall’altra Barbara ‘Bubi‘ Barbieri ed alla fine fu lei la scelta del tronista. Diletta e Leonardo hanno vissuto una lunga relazione durata 4 anni e che appassionato e fatto sognare i telespettatori del dating show. I due sono rimasti in ottimi rapporti e Greco ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza all’ex fidanzata scrivendole ‘Riprenditi’ sui social. Oggi Diletta è un imprenditrice nel campo della ristorazione ma anche un’influencer, sui social infatti vanta un seguito di oltre 80mila follower. Per qunato riguarda la vita privata, Diletta Pagliano dopo la relazione con il tronista si è sposata con l’imprenditore Alessandro Mastromatteo da cui ha avuto un figlio Thomas. Oggi si professa single e felice