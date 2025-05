Nonostante l’accesa lite in studio, Enrico non nega di provare ancora qualcosa per Agnese. “Io ho preso tempo per vederci chiaro. Ad oggi, Agnese non mi è indifferente, però mi sarei aspettato di vedere una Agnese un po’ più dispiaciuta.” ha dichiarato il cavaliere al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere è alle strette: Marilù gli chiede se è ancora interessato ad uscire con la sua rivale, lui non conferma né smentisce del tutto. “Io voglio chiarire con lei da persone mature. Marilù si è comportata con me in maniera impeccabile, però voglio chiarire con Agnese anche se non mi interessa più come prima.” Una risposta che non soddisfa Marilù, che si alza e lascia il centro dello studio.