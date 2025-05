La puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2025 ha inizio con tre donne al centro dello studio: Gemma Galgani, Marina e Cinzia. Di fronte alle tre c’è ovviamente Arcangelo. Pur avendo chiuso con Gemma, lei ha ancora dubbi e ha chiesto di poter parlare col cavaliere dopo la puntata. Si vede, in un filmato, il loro incontro in camerino: la dama non crede che lui non abbia chiuso per mancato interesse per lei ma crede abbiano influito fattori esterni. “Non ho nessuna pressione dall’esterno. Non me la sento di continuare questa cosa ma senza pensieri strani.”, ha però negato Arcangelo, dichiarandosi interessato oggi a Marina. “Il nostro incontro è stato una questioni di ormoni di tutti e due. Io ho perso l’interesse”, chiude lui brusco, senza, tuttavia, convincere Gemma: “Non è così, tu non sei convinto, ti sei imposto di non provar interesse nei miei confronti”.