Questa edizione di Uomini e Donne sta per giungere al termine, ma mancano ancora alcuni risvolti importanti che vedremo nelle prossime puntate, a partire da quella di oggi 23 maggio 2025. Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento del dating show di Canale 5, come sempre affiancata dal trio di opinionisti composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La scelta di Gianmarco Steri è ormai alle porte: il tronista ha chiesto di fare un’ultima esterna di un giorno intero con entrambe le sue corteggiatrici – Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Intanto, continua lo show tra Gemma Galgani e Arcangelo. La storica dama del Trono Over proprio non accetta che il cavaliere abbia deciso di chiudere con lei e, non credendo alle sue motivazioni, continua a chiedergli di dire la verità su ciò che lo avrebbe portato ad allontanarsi dopo “un’esplosione di passione”. Questo e molto altro nella puntata di oggi di Uomini e Donne, che potrete seguire qui con noi in diretta.