Uomini e donne/ Domani si registra la scelta di Giulio Raselli? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 3 DICEMBRE

Uomini e donne torna oggi protagonista ma con il trono over dopo la “sorpresa” di ieri. Il pubblico del programma di Maria De Filippi si preparano a chiudere il primo cerchio intorno alla prima metà dell’edizione 2019/2020 dopo la scelta di Giulia Quattrociocche di ieri che segue il no ricevuto da Alessandro Zarino e la fuga di Sara Tozzi. Adesso all’appello manca solo Giulio Raselli ma anche per lui le cose non si mettono bene e tutto lascia pensare che sia ormai ad un passo dalla scelta, sarà proprio domani il giorno giusto? Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che il tronista domani si ritroverà in studio insieme ai nuovi arrivati e al cospetto delle sue due corteggiatori, ormai allo sbando, ovvero Giovanna e Giulia. Con le due le discussioni non sono mancate così come le accuse e i baci, forse è arrivato il momento di fare un nome e vivere una storia d’amore fuori dallo studio?

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 3 DICEMBRE

Nei giorni scorsi Giulio Raselli si è detto ancora lontano da una scelta nonostante il fatto che sia rimasto con due sole corteggiatrici ma questo non ha fatto altro che creare malumore tra le due. Il suo percorso non è stato facile e non solo per via del suo comportamento a volte davvero supponente e fastidioso ma anche per una serie di segnalazioni che hanno rubato un po’ di atmosfera al percorso in studio. Tutto è successo dall’arrivo di Giulia. Il Raselli è stato accusato di mentire e di voler solo allungare il brodo quando in realtà proprio con Giulia ci fosse un accordo (per via del manager e di una vacanza in comune o quasi) ma poi è toccato proprio a quest’ultima affrontare una serie di accuse riguardo ad un incontro passionale in discoteca con un altro uomo. Giovanna, dall’altra parte, non vuole essere il ripiego di nessuno, come finirà questa storia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA