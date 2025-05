Uomini e Donne, Agnese De Pasquale si sfoga dopo il duro faccia a faccia con Enrico: “Non ho maschere”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 16 maggio 2025, c’è stato un duro faccia a faccia tra Agnese ed il cavaliere Enrico. I due avevano iniziato una conoscenza che sembrava procedere per il meglio ma poi il giovane cavaliere ha iniziato a frequentare anche un’altra dama Marilù, con la quale è scattato un bacio. Scoperto tutto Agnese è andata su tutte le furie e dopo la puntata si è sfogata duramente sui social. La De Pasquale non ha nascosto di essersi sentita ferita.

Gianmarco Steri, il ritorno sui social dopo la scelta a Uomini e donne/ Il primo gesto dell'ex tronista

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne ha premesso che di fronte ad atteggiamenti e comportamenti che la feriscono non è capace di mentire e di avere un temperamento forte, se si sente ferita inizia a ironizzarci su ed essere pungente, non perché non soffra ma soltanto perché è il suo modo di reagire. La dama, inoltre, poi ha aggiunto di essere una persona senza maschere e filtri ma profondamente vera in tutte le sue decisioni e di credere in quello che fa. E se si sente calpestata e offesa inizia a rivolgere epiteti poco carini.

Rosanna e Giuseppe, il selfie di coppia dopo Uomini e Donne/ Sorrisi e complicità per la coppia

Agnese De Pasquale di Uomini e Donne confessa: “Voglio un uomo che innalzi non uno qualunque”

Dopo il suo sfogo, sempre sui social, un utente l’ha punzecchiata dicendole che forse è lei che non vuole un compagno e che non è predisposta a mettersi in gioco e pronta è arrivata la risposta di Agnese di Uomini e Donne: “Diciamo che non voglio un compagno qualunque . Insomma … Non credo di aver bisogno di un uomo per elevarmi ,già é tanto se non mi porto a casa una zavorra 😂😂😂Vorrei un compagno degno di questo nome … Una forza da unire alla mia ,ma capisco di pretendere la luna. E in attesa dell’ impossibile … Resto sola.” Pe ora, tuttavia, la dama non è stata fortunata in amore nel dating show di Canale5.