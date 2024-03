Uomini e donne e Amici 2024: salta la programmazione TV/ Quando in onda? Lo spoiler sui nuovi appuntamenti

Amici 2024 e Uomini e donne si concedono una pausa dalla TV: il motivo

Uomini e donne e Amici 2024 di Maria De Filippi subiscono una variazione importante nella programmazione TV e streaming sulle reti Mediaset. O almeno questo é lo spoiler dei nuovi appuntamenti in programma dei due format condotti e prodotti da Maria De Filippi che a prima firma Il sussidiario.net possiamo riportare al servizio dell’occhio pubblico ormai appassionato.

Il cambio di programmazione di fatto può anticiparsi come uno stop dalla durata di 24 ore stimate per entrambi i due popolari format in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Uomini e donne e Amici 2024, che saltano la messa in onda nella giornata del lunedì di Pasquetta. In data lunedì 1° aprile, quindi, all’indomani della domenica in cui ricorre la festività della Santa Pasqua 2024 , Uomini e donne e Amici 2024 disertano il consuetudinario appuntamento settimanale, rimandando al giorno successivo i rispettivi nuovi appuntamenti TV e streaming di rientro nel palinsesto Mediaset.

Il cambio di programmazione sulle reti Mediaset

Con la celebrazione della Pasquetta, quindi, il dating show Uomini e donne e il talent show Amici 2024 giungono entrambi allo stop momentaneo, per il gran dispiacere dell’occhio pubblico fedele e fidelizzato, che non vorrebbe vedersi costretto a trascorrere il lunedì di Pasqua rinunciando ai format tanto amati.

La pausa dalla programmazione Mediaset, per Uomini e donne così come per Amici 2024 di Maria De Filippi, é quindi momentanea, salvo delle eventuali integrazioni delle variazioni nella programmazione Mediaset. Entrambi i due format sono attesi al rientro nel palinsesto Mediaset, per la messa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity a partire dalla giornata di martedì 2 aprile 2024.

La fascia pomeridiana di Uomini e donne e il daytime di Amici quindi sono trasmessi fino a venerdì 29 marzo. Dopodiché Sabato 30 marzo, in prima serata, va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2024 (con una preannunciata doppia eliminazione o in alternativa una eliminazione). La messa in onda riparte per entrambi i due format, a quanto pare, regolarmente martedì 2 aprile.

Nel frattempo, intanto, per la quota di Amici 2024 Holden vive una crisi d’ansia significativa…











