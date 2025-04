Uomini e donne, Enrico diviso tra Agnese De Pasquale e Marilù in studio

Anticipazioni roventi quelle che arrivano dalle nuove registrazioni di Uomini e donne che hanno avuto luogo nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile 2025. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, in merito alle anticipazioni delle nuove puntate registrate, l’atmosfera è piuttosto incandescente soprattutto nel parterre del Trono Over. A prendersi la scena è soprattutto Agnese De Pasquale, protagonista di diverse conoscenze con i Cavalieri del parterre nelle precedenti settimane, da Alessio Pili Stella a Giovanni.

Dopo diverse frequentazioni che tuttavia non sono andate a buon fine e si sono concluse con un nulla di fatto, la Dama di origini emiliane ha instaurato una conoscenza con Enrico. Tra loro è scattata la scintilla e una certa complicità anche nell’intimità, tutto però ora rischia di andare a rotoli; secondo le anticipazioni, infatti, sarebbe scattata una furibonda litigata in studio tra i due e che avrebbe coinvolto anche un’altra Dama, Marilù.

Agnese De Pasquale scarica Enrico: anche Marilù furiosa con lui

Come riportano le anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e donne, Agnese De Pasquale e Enrico hanno avuto un’accesa discussione in studio scaturita soprattutto dalla furia di lei. La Dama, infatti, si sarebbe adirata dopo aver scoperto che, oltre ad averci provato con lei, il Cavaliere si sarebbe avvicinato anche a Marilù. Ne è sorta così una lite piuttosto infuocata dove non sono mancati paroloni, toni forti e confessioni rinfacciate l’un l’altra.

Agnese avrebbe così deciso di chiudere la conoscenza con Enrico, ma non finisce qui. Anche Marilù è intervenuta nella questione, ignara del fatto che il Cavaliere avesse avuto atteggiamenti intimi e complici anche con la stessa Agnese, e così anche lei ha deciso di scaricare il Cavaliere e di porre così fine alla loro conoscenza, tornando poi a sedersi nel parterre.

