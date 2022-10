Uomini e donne: è finita tra Andrea Nicole e Ciprian/ “Negavo a me stessa la realtà”

Uomini e Donne: l’ennesima coppia che scoppia è quella di Andrea Nicole e Ciprian Aftim…

Ebbene sì è scoppiata l’ennesima coppia uscita da Uomini e Donne, dopo la rottura estiva tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, è il turno di Andrea Nicole e Ciprian Aftim, la “coppia insolita” che spezzò in due l’opinione pubblica dei telespettatori. Quella di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stata senza dubbio una partecipazione singolare: innanzitutto per la storia stessa della donna che, nata in panni maschili che non sentiva propri, si sottopone a un difficile intervento di transizione. In secondo luogo per la sua scelta anti-convenzionale: lei e Ciprian infatti si vedono e scelgono di nascosto, senza le telecamere, scatenando l’ira di Maria De Filippi che, delusa dai due, gli invita a uscire elegantemente dallo studio.

La madre di Uomini e Donne poi però, ricredutasi sul rapporto tra i due, dopo circa un mese, li richiama in studio e li concede, con petali annessi e canzone sdolcinata, una classica scelta con i fiocchi. Dall’uscita del programma Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno subito voluto viversi nella quotidianità tant’è che sono andati a convivere quasi subito a Roma. Quest’estate però sembravano star vivendo qualche momento di crisi e ieri, Andrea Nicole, ha rotto il silenzio rivelando, con un lungo messaggio Instagram, la fine della loro relazione…

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me”, ha esordito così Andrea Nicole, l’ex tronista di Uomini e Donne, nelle proprie storie Instagram, annunciando la fine della storia d’amore con Ciprian Aftim. La donna ha continuato poi: “Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene. Inizialmente perché non c’era nulla di definitivo e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. Mi sono chiusa nel silenzio come spesso faccio, allontanando da tutto per raccogliere i pezzi di me rimasti, chiedendo aiuto a chi ha le competenze per darlo“.

Andrea Nicole ha poi continuato facendo riferimento al programma, Uomini e Donne, dove la storia è nata: “So che era una storia nata in un programma televisivo e quindi c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non potevo e non volevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare“. Ecco allora la notizia della rottura: “Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia“.













