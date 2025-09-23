Uomini e Donne: è già rivalità tra le troniste Cristiana Anania e Sara Guadenzi: il corteggiatore Marco sceglie la seconda e fa ingelosire la prima

Sta entrando sempre più nel vivo il Trono Classico del dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cos’è successo nella registrazione che si è tenuta oggi, martedì 23 settembre 2025. Facendo un passo indietro nella registrazione di ieri c’è stato un colpo di scena clamoroso, Sara Guadenzi, la corteggiatrice di Flavio Ubirti, dopo l’ennesima discussione con il tronista ha deciso di lasciare il programma, tuttavia poco prima che abbandonasse lo studio Maria De Filippi le ha chiesto se volesse fare la tronista.

Ebbene, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nella registrazione di oggi il trono di Sara entrerà nel vivo e coinvolgerà anche l’altra tronista Cristiana Anania. Stando alle anticipazioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni, Cristiana uscirà in esterna con il corteggiatore Marco ma una volta in studio il giovane esprimerà il desiderio di conoscere anche Sara. E se per quest’ultima non ci sarà nessun problema di tutt’altro avviso sarà Cristiana che porrà al giovane un ultimatum.



Cristiana Anania delusa dal corteggiatore Marco a Uomini e Donne, lui sceglie Sara e lei esce con Enrico

Le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, martedì 23 settembre 2025, svelano che quando Marco esprimerà il desiderio di conoscere anche la nuova tronista Sara Guadenzi a Cristiana non andrà bene “il doppio corteggiamento” e per questo motivo metterà Marco davanti un out out. Marco a questo punto sceglierà di rimanere solo per Cristiana. La tronista è uscita anche con uno che si chiama Ernesto. Insomma, iniziano già le prime scintille in questa nuova stagione del dating show di Canale 5, e di sicuro se ne vedranno delle belle.