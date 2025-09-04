Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: lui sogna di fare l'opionionista, lei replica poi lui attacca: "Non è intelligente"

Uomini e Donne, Tina Cipollari replica piccata: “Mario Adinolfi opinionista? Siamo al completo

Dopo essersi fatto conoscere meglio partecipando come naufrago all’Isola dei famosi 2025, Mario Adinolfi vorrebbe fare l’opinionista ad Uomini e Donne. L’ex politico e fondatore del popolo della famiglia ha ammesso in una lunga intervista concessa a LolloMagazine che gli piacerebbe continuare a lavorare in televisione e tra il serio e il faceto ha aggiunto che uno dei suoi sogni nel cassetto è prendere il posto di Tinì Cansino nella trasmissione di Maria De Filippi. E dopo tali dichiarazioni puntuale è arrivata la risposta di Tina Cipollari.

E poche ore dopo le dichiarazioni di Mario Adinolfi che si candida come opinionista di Uomini e Donne è arrivata la risposta della storica opinionista colei che ricopre questo ruolo sin dall’inizio Tina Cipollari. Quest’ultima sotto il post su Instagram dell’intervista concessa da Adinolfi a Lorenzo Pugnaloni con il suo noto sarcasmo e senza mezzi termini ha replicato a tono: “Lui a Uomini e Donne? No grazie siamo al completo” Inutile dire che in poco tempo il commento ha scatenato la reazione dei fan tra faccine divertite e applausi. Nonostante quella dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2025 era una boutade, la reazione della Cipollari non si è fatta attendere.



Mario Adinolfi si candida come opinionista a Uomini e Donne”, botta e risposta con Tina Cipollari

E dopo la replica ironica e sarcastica di Tina Cipollari sulle dichiarazioni di Mario Adinolfi di candidarsi come opinionista a Uomini e Donne a stretto giro è arrivata la controreplica dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2025: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti.” Insomma si fa sempre più acceso e infuocato il botta e risposta tra i due fino a diventare uno vero e proprio scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi, al momento non c’è stata la controreplica dell’opinionista, deciderà di intervenire? Nel frattempo manca sempre meno all’inizio del programma previsto per lunedì 22 settembre ed in questi giorni sono già iniziate le registrazioni.

