Uomini e Donne e Tradimento: perché non vanno in onda giovedì 1 maggio 2025

Uomini e Donne e Tradimento sono tra i programmi più seguiti del pomeriggio Mediaset. Dal lunedì al venerdì, dopo la puntata di Beautiful, canale 5 trasmette prima Tradimento e poi Uomini e Donne. Giovedì 1 maggio 2025, tuttavia, Mediaset ha deciso di cambiare totalmente la programmazione e sospendere la messa in onda sia di Uomini e Donne che di Tradimento. Al posto del programma dell’amore e della soap opera turca, infatti, andranno in onda le nuove puntate di Family che faranno compagnia ai telespettatori fino alle 17.

Salta, così, anche l’appuntamento con il daytime di Amici e di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi e sempre più in crisi a causa dei bassi ascolti. Confermata, invece, la messa in onda della nuova puntata di Pomeriggio 5.

Uomini e Donne e Tradimento: ecco quando tornano

La pausa di Uomini e donne sarà abbastanza lunga perché il programma di Maria De Filippi non andrà in onda neanche venerdì 2 maggio 2025. L’appuntamento con una nuova puntata del dating show di canale 5 è fissato per lunedì 5 maggio, alle 14.45 su canale 5 quando comincerà ufficialmente non solo una nuova settimana, ma anche l’ultimo mese di programmazione prima della pausa estiva.

Venerdì 2 maggio, invece, alle 14.10, al termine di Beautiful, andrà regolarmente in onda Tradimento che tornerà poi in onda in prima serata con una nuova, maxi puntata. Venerdì 2 maggio, inoltre, canale 5 trasmetterà anche una nuova puntata del daytime di Amici e The couple. Per gli appassionati di Uomini e Donne, dunque, la settimana con le avventure del tronista Gianmarco Steri e dei protagonisti del trono over è finita oggi.