Uomini e Donne e Tradimento: perché Mediaset li ferma

Sarà un weekend lungo quello pasquale per gli appassionati di Uomini e Donne e Tradimento che dovranno cominciare la nuova settimana senza la messa in onda del dating show di canale 5 e della soap opera turca. Venerdì 18 aprile 2025, infatti, Mediaset ha mandato in onda l’ultima puntata settimanale sia del programma di Maria De Filippi che della soap opera che, per l’occasione, è stata trasmessa con una puntata speciale in prima serata.

Chi, però, sperava di poter vedere le nuove puntate sia di Uomini e Donne che di Tradimento già lunedì 21 aprile dovrà cambiare i propri programmi perché sia il programma di Maria De Filippi che la soap opera che va in onda prima del dating show, non andranno in onda il lunedì di Pasquetta. Al loro posto la serie The Family.

Quando tornano in onda Uomini e Donne e Tradimento

Lo stop di Uomini e Donne e Tradimento deciso da Mediaset, tuttavia, non durerà a lungo perché entrambi i programmi torneranno regolarmente in onda già martedì 22 aprile 2025. L’appuntamento con la soap opera turca è per le 14.10, al termine di Beautiful che, invece, andrà in onda anche il giorno di Pasquetta mentre l’appuntamento con Uomini e Donne è per le 14.45.

Tuttavia, quello del Lunedì di Pasquetta non sarà l’unico stop settimanale perché Uomini e Donne si fermerà anche venerdì 25 aprile 2025, in occasione della Festa della Liberazione. Lo stesso giorno, salterà l’appuntamento pomeridiano con Tradimento che, però, andrà in onda in prima serata con una nuova ed entusiasmante puntata. La prossima, dunque, sarà una puntata decisamente più breve per gli appassionati di Uomini e Donne che potranno assistere ancora al trono di Gianmarco Steri, sempre più vicino alla scelta, ma anche alle dinamiche dei protagonisti del trono over e al trono di Tina Cipollari.

