La scelta di Gianmarco Steri ad Uomini e Donne sarà Cristina Ferrara? Nuove pesanti segnalazioni

Non c’è pace per il trono di Gianmarco Steri ad Uomini e Donne. Se durante le puntate che stanno andando in onda in questi giorni è nato il caos con le tre corteggiatrici tra liti e discussioni, dalle anticipazioni Uomini e Donne su quello che succederà nelle prossime puntate si scopre che ci sarà ancora più caos. Due corteggiatrici potrebbero ben presto autoeliminarsi costringendo il tronista o ad una scelta obbligata o addirittura a chiudere il trono prima del previsto e senza nessuna scelta.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, non solo Nadia Di Diodato ma anche Francesca Polizzi potrebbe abbandonare il suo percorso nel dating show di Canale5 e non presentarsi in studio nella prossima registrazione. Insomma il tronista romano è in pieno caso ed adesso è arrivata una nuova pesante segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara secondo la quale quest’ultima sarà sicuramente la sua scelta ma non per sentimento ed affetto ma solo per pura convenienza considerando come si sta evolvendo il suo trono. A lanciare le segnalazioni, infatti, sono state prima l’influencer Deianira Marzano e, poche ore fa, Lorenzo Pugnaloni esperto del programma.

“Ecco perché Gianmarco Steri sceglierà Cristina Ferrara ad Uomini e Donne”: parla l’esperto del programma

Ieri l’influencer Deianira Marzano aveva condiviso sui social una segnalazione di un’utente secondo la quale tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ci fosse un accordo. Lei addirittura avrebbe lasciato il lavoro proprio per tentare la strada nel mondo dello spettacolo. Bisogna precisare che si tratta solo di indiscrezioni e voci ma nelle scorse ore anche Lorenzo Pugnaloni ha spiegato perché Gianmarco Steri sceglierà Cristina Ferrara ad Uomini e Donne secondo lui: “Lui sceglierà Cristina e nonostante io l’abbia sempre difesa, perché non mi piaceva come il branco (web) si univa contro di lei, devo altrettanto dire che da parte di lei c’è interesse zero. Quindi, compatibilità al 100%. Lei non vedrà l’ora di essere conosciuta come la scelta di Gianmarco, a lui farà comodo per uscire con qualcuna e non lasciare il Trono facendo una figura di mer*a più di quelle che ha collezionato.”