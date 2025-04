Uomini e Donne trono over, Giuseppe rivela perché si è allontanato da Sabrina: la verità viene a galla.

Nell’ultime edizioni di Uomini e Donne il trono over ha conquistato un’attenzione particolare da parte del pubblico, tanto che in alcune occasioni ha messo in ombra anche tronisti e corteggiatori. Le storie degli anta hanno infatti monopolizzato la curiosità dei telespettatori e hanno portato ascolti rilevanti al daytime di Maria De Filippi. Diversi i cavalieri e le dame che oggi sono dei veri personaggi tv e che sui social hanno ottenuto una popolarità non indifferente.

Il dubbio che non tutti gli over approdino a Uomini e Donne per trovare l’anima gemella è legittimo, anche se recentemente si sono formate diverse coppie che oggi sono felici e hanno posto le basi di un progetto di vita comune. Diversi i cavalieri che nell’ultime puntate hanno fatto parlare di loro, tra questi c’è sicuramente Giuseppe, messinese di origine, ma romano d’adozione. Da molti anni vive nella capitale per motivi di lavoro. Il cavaliere ha alle spalle un matrimonio fallito da cui sono nati tre figli, a cui è particolarmente legato e considera la gioia della sua vita.

Uomo affascinante, determinato e intraprendente, Giuseppe ha attirato l’attenzione di diverse dame e le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non credono fino in fondo alla sua buona fede di voler trovare una compagna. Il suo arrivo al trono over non è passato inosservato e ha dato vita a diverse dinamiche. Inizialmente Giuseppe è uscito con Sabrina Zago, dama che ha avuto un certo riscontro mediatico. I due sono usciti diverse volte, sembrava stesse nascendo qualcosa d’importante, ma poi il cavaliere ha fatto un passo indietro.

Giuseppe: “Agnese? Ricordo il suo sguardo profondo”

Il messinese ha poi deciso di non dare l’esclusiva a Sabrina, per questo la dama si è sentita presa in giro. Giuseppe ha così avuto una frequentazione con Agnese de Pasquale e ha sottolineato che è stata la dama a proporsi, anche se in modo indiretto: “Agnese non è passata inosservata, ricordo quel suo sguardo profondo che mi ha particolarmente colpito.”

Giuseppe ha sottolineato che la conoscenza con la dama non poteva avere un futuro: “In seguito, però, ho scoperto alcuni lati del suo carattere che hanno fatto appassire il mio interesse per lei”. Nonostante le sue varie conoscenze il cavaliere continua a rivolgersi a Sabrina con cui non ha più nessun contatto. Ma perché è finita tra loro?

Sabrina Zago e Giuseppe: è realmente finita?

Giuseppe ha anche rivelato che sulla frequentazione con Sabrina non è stata detta tutta la verità: “Riguardo la serata passata con Sabrina, ciò che è stato detto non corrisponde proprio all’esatta verità. Con lei ho iniziato un percorso imponendomi degli step e un comportamento rispettoso. Ho deciso di lasciarmi andare all’intimità solo con la donna che uscirà da quello studio mano nella mano con me”, ha dichiarato il cavaliere al magazine di Uomini e Donne.

Il cavaliere ha speso parole di stima verso la dama: “Sabrina è una bellissima donna. Da ragazza sicuramente aveva tutte le carte in regola per poter partecipare a Miss Italia. Mi ha mostrato delle sue foto ed sta stupenda. Ma ancora oggi è una donna dotata di bellezza, eleganza e femminilità”.

In molti si chiedono se fra i due è realmente finito visto che la dama non sembra aver posto la parola fine alla conoscenza con il cavaliere. E’ evidente che la dama è ancora attratta dal cavaliere.