Sta per concludersi anche la stagione 2024/2025 di Uomini e Donne. Dopo circa nove mesi di programmazione, il celebre dating show di Maria De Filippi si prepara a salutare il pubblico per la consueta pausa estiva, con il ritorno previsto a settembre. La puntata finale è già stata registrata, segnando un momento molto atteso dai telespettatori: la scelta di Gianmarco Steri. Tuttavia, poiché la messa in onda è ancora in ritardo rispetto alle registrazioni, il pubblico dovrà pazientare ancora un po’ per assistere all’epilogo più atteso di questa seconda parte dell’edizione. Ma, quando andrà in onda esattamente l’ultima puntata?

Martina De Ioannon, festa di compleanno tra ex Uomini e Donne: la reunion/ La dedica di Ciro Solimeno

L’appuntamento conclusivo con Uomini e Donne è previsto per venerdì, 30 maggio 2025. In particolare, la scelta di Gianmarco dovrebbe essere divisa in due puntate speciali, previste per martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Com’è ormai noto, il tronista romano ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. Al momento, i due non sono potuti ancora uscire allo scoperto, se non attraverso qualche “scatto rubato” dai fan, dovendo aspettare la messa in onda della scelta. Tra meno di una settimana, quindi, il pubblico potrà finalmente scoprire cosa sta realmente accadendo tra loro.

Amici 24, gli auguri speciali di Francesca per Jacopo Sol: "Il mio cuore è tuo"/ Il cantante: "Sono cotto"

Uomini e Donne: come cambierà Canale 5 dopo il finale di stagione

Successivamente, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, si vedranno anche le avventure dei protagonisti del Trono Over. Stando a quanto riportato dalle ultime registrazioni della stagione, Gemma Galgani avrà un’altra discussione con Arcangelo. Addirittura, la situazione tra di loro degenererà a tal punto da culminare in uno scontro dietro le quinte. Dopodiché, un’altra coppia deciderà di lasciare il parterre. Trattasi di Francesca e Giovanni, i quali hanno scelto di viversi la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, diretta puntata di oggi 20 maggio 2025

Ma, come cambierà il palinsesto pomeridiano di Canale 5 dopo la fine di Uomini e Donne, prevista per venerdì 30 maggio? Al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo. Secondo alcune indiscrezioni, la Mediaset potrebbe decidere di allungare le puntate di Tradimento. D’altro canto, è possibile anche che vengano trasmesse repliche di serie di successo. Difatti, c’è chi parla di un ritorno di “Cherry Season“, una delle prime soap opere turche ad aver avuto un grande successo sul canale. A questo punto, non resta che attendere per capire meglio come sarà strutturata la programmazione di Canale 5 a partire da giugno.