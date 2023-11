Uomini e donne, Elena e Maurizio dicono addio con Ermes/ Il trono over scricchiola come il trono classico

Uomini e donne, un tris di addii fa rischiare la chiusura al trono over!

Ermes Faccoli, Elena Di Brino e Maurizio Laudicino registrano il clamoroso addio a Uomini e donne. Accade al trono over, come si evince dalle anticipazioni TV e streaming del dating show fornite via Instagram stories dal blogger, Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle riprese di Uomini e donne avvenute a fine ottobre 2023.

Dopo l’uscita di scena della tronista Manuela Carriero dal trono classico, anche il trono over, quindi, scricchiola, rischiando la chiusura e lo stop dalla messa in onda tra i circuiti paralleli dei protagonisti alla ricerca dell’amore di Uomini e donne.

Alle ultime registrazioni di fine mese scorso, Elena Di Brino lascia il programma e

Maurizio Laudicino la insegue fuori dallo studio, per poi convenire insieme di dire addio al trono over. Che sia questo l’idillio di una nuova coppia ufficiale di Uomini e donne? Sarà il futuro nella vita reale lontana dai riflettori di Uomini e donne, per i due uscenti, a dirlo.

Anche Ermes dice addio alle registrazioni di Uomini e donne

Ma non é tutto. Perché l’addio a Uomini e donne giunge anche da parte dell’altro protagonista, Ermes Faccoli, che non si presenta alle ultime riprese del dating show condotto da Maria De Filippi: “ha lasciato

anche lui il programma”, fa sapere lo spoiler.

Insomma, il trono over perde pezzi, a quota tre addii inaspettati registratisi alle riprese del dating show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, tenute tra le date del 30 e il 31 ottobre 2023. Chiaramente, solo la messa in onda delle attese nuove puntate del dating show, previste in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, dal lunedì al venerdì e dalle ore 14:45 circa, potrà confermare o sconfessare quanto preannunciato dallo spoiler fornito via social.

