Eleonora Rocchini svela dettagli inediti sulla storia con l'ex Oscar Branzani: cos'ha detto

Sono passati quasi dieci anni da quando Eleonora Rocchini è diventata nota al grande pubblico grazie a Uomini e Donne. All’epoca, l’allora tronista Oscar Branzani rimase subito colpito da lei e, nel giro di poche settimane, la scelse. Da lì, iniziò una relazione lunga circa quattro anni, durante la quale Eleonora lasciò Firenze per trasferirsi con lui, dando avvio a una storia che sembrava procedere a gonfie vele. Nel 2019, però, scoppiò lo scandalo. Il motivo? I due si lasciarono e Eleonora iniziò una relazione con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila Branzani, la quale si sfogò pesantemente sui social.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Esce con Mario Lenti ma lui chiude: "Dov'è la mancanza di rispetto?"

Ebbene, a distanza di anni, Eleonora ha ricordato quel periodo in un’intervista rilasciata al podcast 1% Donne, svelando di essere stata vittima di bullismo mediatico a causa della polemica che si era creata sul web. “Per me è stato pesante, ho sofferto. Io avevo deciso di chiudere una storia che non mi dava più felicità e, dopo tre mesi, in vacanza ho conosciuto meglio un’altra persona e ho sentito di nuovo le farfalle”, ha spiegato.

Magda, chi è la dama di Uomini e Donne/ Scintille con Gemma Galgani ma Mario è sempre indeciso

Eleonora Rocchini senza filtri sull’ex Oscar Branzani: cos’ha detto

Dopo aver annunciato la separazione da Oscar, Eleonora Rocchini ha dovuto affrontare veri e propri episodi di bullismo, come la sua macchina più volte rigata. “Mi è successo due o tre volte, cose davvero spiacevoli. Abitavo a Napoli, lì le persone si fanno sentire di più, quindi probabilmente hanno preso sul personale la mia scelta di lasciarmi con il mio ex, è stato un trauma”, ha raccontato Eleonora. Oggi, però, la showgirl è ancora legata a Nunzio Moccia e, superato un periodo di crisi, la coppia ha annunciato che si sposerà il prossimo anno.