Uomini e Donne/ Enzo Capo e Pamela Barretta: amore a Dubai tra… (Trono Over)

Amore a gonfie vele tra Enzo Capo e Pamela Barretta. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, dopo l’addio alla trasmissione, sono sempre più felici e innamorati. Dopo essersi concessi qualche weekend insieme in Italia, hanno deciso di regalarsi il primo viaggio d’amore. La coppia è così volata a Dubai dove, tra baci, abbracci, giornate in piscina e serate danzanti, si sta unendo ancora di più. Pur essendo in vacanza, infatti, Enzo e Pamela pubblicano sui social gli scatti del loro primo viaggio insieme dividendo, però, il popolo del web. Da una parte c’è chi è felice di vedere Enzo e Pamela così uniti e, dall’altra, c’è chi critica la coppia per la troppa esposizione. “Ostentate troppo,mi piacevate di più in trasmissione”, “Prima era geloso, ora la mette così in bella vista”, “Mamma mia che esibizionismo!!! Da figlia non gradirei vedere certe smancerie da parte di un genitore”, scrivono alcuni utenti.

UOMINI E DONNE, SIMONE VIRDIS TRA TRE DAME

Simone Virdis è il discusso cavaliere del trono over che si sta dividendo tra Valentina Autiero, Valentina Fabri e Veronica Ursida. Tre donne bellissime, ma molto diverse tra loro, che Simone ha intenzione di continuare a conoscere anche se qualcuna ha già fatto un passo indietro. Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Simone, dopo aver ribadito la sua paura di soffrire per amore, ha ammesso di non comprendere l’atteggiamento delle dame che sta conoscendo. “Non riesco a comprendere il comportamento delle due Valentina e di Veronica. In questo momento loro dovrebbero andare più piano con me e mostrarmi che realmente tengono a me piuttosto che cercare di vincere una guerra per avermi. Io voglio farmi conoscere da loro e conoscerle. Io sono sincero con loro e loro, invece di essere così aggressive e mettersi in competizione tra loro, dovrebbero cercare di capire come stanno con me“, ha confessato.





