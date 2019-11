Uomini e Donne/ Enzo Capo, sorpresa per Pamela Barretta: “mi stupisci” (Trono Over)

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta che hanno lasciato il trono over di Uomini e Donne tra mille dubbi. Nonostante in molti siano ancora convinti che la storia non durerà a lungo, le premesse sembrano promettere altro. Su Instagram, la dama continua a sfoggiare tutta la sua felicità per un amore arrivato inaspettatamente al punto da aver condiviso le immagini di una bellissima sorpresa che ha ricevuto dal fidanzato. Domenica scorsa, Enzo ha portato Pamela in un locale di Sorrento dove ad accoglierla cìera una musica romantica suonata dal vivo e una rosa rossa. “Sai sempre come stupirmi”, ha scritto la Barretta postando il video. “Sapevo, me lo sentivo che oltre l’apparenza c’era molto di più. Grazie love“, ha aggiunto ancora Pamela.

UOMINI E DONNE: ENZO E PAMELA, WEEKEND A NAPOLI

Enzo Capo e Pamela Barretta continuano a vivere la storia a distanza trovando, però, il modo per vedersi e trascorrere del tempo insieme. Approfittando del ponte di Ognissanti, infatti, la dama ha raggiunto il fidanzato a Napoli dove si sono concessi una serata di svago e divertimento. Oltre ad aver cenato con gli amizi di Enzo, la coppia ha trascorso qualche ore in un locale lasciandosi trasportare dalla musica. La coppia è giunta al locale a bordo di una Ferrari come mostra una storia pubblicata da un amico di Enzo e ricondivisa da quest’ultimo. Tra balli sensuali, baci e abbracci, Enzo e Pamela sembrano davvero felici e innamorati. “Il nostro primo appuntamento, un colpo di fulmine”, scrive Enzo sotto l’ultima foto di coppia pubblicata su Instagram. Diversamente da quello che pensavano in tanti, dunque, l’amore ha travolto gli ex protagonisti del trono over? A quanto pare sì.

