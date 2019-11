Uomini e Donne/ Enzo e Pamela innamorati, il web: “esibizionisti” (Trono Over)

La storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta procede a gonfie vele. Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne, non senza riserve da parte del pubblico e degli altri protagonisti della trasmissione, l’ex dama e l’ex cavaliere, sui social, si mostrano felici e innamorati. I due stanno vivendo una storia a distanza riuscendo, tuttavia, a ritagliarsi puntualmente dei momenti per stare insieme come dimostrano le foto e i video che pubblicano sui social. A condividere maggiormente la propria quotidianità con Enzo è Pamela che, su Instagram, pubblica i video delle sorprese che il compagno le fa ogni giorno. Sotto l’ultimo video, la Barretta ha anche scritto una splendida dedica d’amore al fidanzato che, tuttavia, ha scatenato la reazione dei followers che si sono scagliati contro l’ex dama accusandola di voler sfoggiare a tutti i costi la sua storia d’amore.

UOMINI E DONNE, IL WEB CONTRO ENZO E PAMELA: “ESIBIZIONISTI”

Enzo Capo e Pamela Barretta nel mirino del popolo del web. L’ex dama ha condiviso il video di una serata trascorsa con il fidanzato scrivendo: “Viva l’amore. Che dire… non smetti mai di stupirmi, di darmi attenzioni, di farmi ridere,sorridere,di corteggiarmi e di regalarmi Amore. Sei il mio regalo di questo 2019 un grazie anche a Uomini e Donne. Grazie Amore! Sei un uomo fantastico”. Le parole e il video di Pamela hanno però scatenato le critiche dei followers. “Ebisionismo a go go e non ditemi che è invidia dai su.. Pami mi piacevi ma ti stai rendendo ridicola”, scrive una signora. “Lo so che la gente come te scambia la felicità per esibizionismo, ma per fortuna c’è chi la pensa diversamente. Se ti turbano le mie stories basta non guardare. Semplice“, ha replicato la Barretta. “I soldi ti fanno amare anche i sassi” – ha aggiunto un altro utente a cui Pamela ha risposto così – “se lo dice lei, evidentemente è abituato ad amare per soldi“. Insomma, le critiche sono tante, ma Enzo e Pamela sono pronti a dimostrare di essere davvero innamorati.







